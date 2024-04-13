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В Китае создали водомёт с ИИ — он поможет в решении территориальных споров с соседями

В территориальных спорах с соседями Китай активно использует водомёты на кораблях береговой охраны. Это нелетальное оружие с высокой эффективностью, парализующее действия команды противника. Применение водомётов спасает от эскалации конфликтов, но их точность оставляет желать лучшего. Вооружение водомётов искусственным интеллектом позволило заметно повысить точность прицеливания и избежать ненужных жертв.

Источник изображения: Reuters/SCMP

Источник изображения: Reuters/SCMP

Китай, как утверждается, далеко продвинулся в создании водомётов нового поколения. Эти установки специально создаются для решения территориальных споров со слабыми странами региона, например, они не раз использовались против филиппинских рыболовецких судов. Применять в таком случае огнестрельное оружие недальновидно, а мощная струя воды под давлением 12 атмосфер подействует отрезвляюще даже на слона.

Практика использования водомётов в береговой охране показала их ограничения по точности применения. Сильные ветер и волнение снижают точность, не говоря о сложности воздействия на противника в таких условиях на расстояниях до 100 метров. Самообучающийся ИИ с обратной связью с водомётом и датчики крена палубы оказались способны повысить точность прицеливания струи на 33-54 %. Фактическая погрешность прицеливания на удалении 100 м в условиях 4-м волны составила 2 м.

У системы есть также гражданское назначение — участвовать в углублении русла рек и в переносе донных отложений на заданные участки для мелиорации. Тем не менее, решение оказалось настолько удачное для условно боевого применения, что с 2022 года китайские водомёты с дальностью работы свыше 100 м попали в список экспортного контроля со стороны властей. Кому попало их теперь продать нельзя.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, окружающая среда,
Теги: китай, военные технологии
китай, военные технологии
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