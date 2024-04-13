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«Яндекс» представит ИИ-поиск 16 апреля

Недавно стало известно, что «Яндекс» в скором времени представит крайне значительное обновление своего поисковика. Теперь стало известно, когда стоит ждать этого крупного анонса — компания опубликовала тизер на своей странице во «Вконтакте», указывающий на будущий вторник.

Ранее на этой неделе издание «Коммерсант» опубликовало интервью с главой поискового бизнеса «Яндекса» Дмитрием Масюком. Помимо прочего он объявил, что компания готовит значительное обновление своего поиска, которое, по всей видимости, будет связано с искусственным интеллектом.

«В ближайшее время мы представим новый продукт на стыке поиска и генеративных нейросетей, который даст пользователям совершенно новый опыт работы с информацией в интернете — это самое радикальное обновление в этой части "Яндекса" за последние 20 лет», — рассказал Масюк.

Сегодня же на своей странице во «Вконтакте» компания «Яндекс» опубликовала 10-секундный ролик со своим логотипом и словом «Нейро». Подпись к видео гласит: «Новый способ искать ответы». И там же указана дата — 16 апреля.

Таким образом можно ожидать, что уже в грядущий вторник «Яндекс» представит поисковик с интегрированный искусственным интеллектом. Какой именно будет эта интеграция, сейчас сказать сложно. Вполне вероятно, что мы увидим нечто сродни Microsoft Bing или Google SGE, когда в поисковой выдаче помимо ссылок на сайты также приводится готовый ответ на тот или иной вопрос. Но пока это лишь предположение. Как будет на самом деле — узнает 16 апреля.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: яндекс, ии, поиск
яндекс, ии, поиск
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