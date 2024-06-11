Компания Netgear представила два новых устройства с поддержкой Wi-Fi 7 — маршрутизатор Nighthawk RS300 и Mesh-систему Orbi 770. Эти устройства будут предлагаться по относительно доступной цене, тем самым сделав доступной повышенную пропускную способность стандарта Wi-Fi 7 гораздо большему числу пользователей.

Головной модуль Mesh-системы Orbi 770 имеет четыре порта 2,5 Гбит/с — один для подключения к интернет-модему, а три других для подключения различных устройств в локальной сети. Каждый дополнительный модуль Orbi также оснащён двумя портами 2,5 Гбит/с для подключения большего количества устройств. Заметим, что у более дорогой системы Orbi 970 имеется два порта 10 Гбит/с и три порта 2,5 Гбит/с.

Хотя Orbi 970 предлагает более высокую суммарную пропускную способность до 27 Гбит/с по сравнению с 11 Гбит/с у нового Orbi 770, на практике это не принесёт ощутимого ускорения работы отдельно взятого устройства, передаёт издание The Verge.

Чтобы воспользоваться преимуществами 320-МГц каналов Wi-Fi 7, потребуются совместимые устройства, работающие в диапазоне 6 ГГц. Диапазон 5 ГГц также получит расширенные 240-МГц каналы, которые сможет использовать более широкий круг устройств.

Важным преимуществом этих маршрутизаторов является поддержка многоканальной работы (MLO), которая обеспечивает одновременные соединения в двух диапазонах для более высокой скорости и стабильного подключения. Хотя обычные устройства не могут использовать MLO, модули Orbi между собой устанавливают такие соединения. Это делает сеть менее подверженной перегрузкам на одном диапазоне.

Nighthawk RS300 представляет из себя трёхдиапазонный маршрутизатор с характеристиками, аналогичными Orbi 770. Он поддерживает предлагает пропускную способность до 9,3 Гбит/с, каналы шириной 320 МГц в 6-ГГц диапазоне и 160-МГц каналы в диапазоне 5 ГГц. На задней панели RS300 находится один 2,5 Гбит/с Ethernet-порт для подключения к модему, два 2,5 Гбит/с порта и один гигабитный порт для проводной сети. Также присутствует USB 3.0. Заявленная зона покрытия составляет более 232 квадратных метров, максимальное количество поддерживаемых устройств — 100.

Рекомендованная розничная цена комплекта Orbi 770 из трёх модулей составляет 999,99 долларов, а версия с парой модулей обойдётся в 699,99 долларов, что выглядит дорого, но всё же значительно дешевле, чем 1699,99 долларов за аналогичный комплект Orbi 970 из трёх модулей. Цена маршрутизатора Nighthawk RS300 — 329,99 долларов. Устройства уже доступны для предзаказа на сайте производителя и в скором времени появятся в продаже в других магазинах.