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Netgear представила доступные сетевые устройства с Wi-Fi 7 — роутер за $330 и Mesh-систему за $700–1000

Компания Netgear представила два новых устройства с поддержкой Wi-Fi 7 — маршрутизатор Nighthawk RS300 и Mesh-систему Orbi 770. Эти устройства будут предлагаться по относительно доступной цене, тем самым сделав доступной повышенную пропускную способность стандарта Wi-Fi 7 гораздо большему числу пользователей.

Источник изображения: Netgear

Источник изображения: Netgear

Головной модуль Mesh-системы Orbi 770 имеет четыре порта 2,5 Гбит/с — один для подключения к интернет-модему, а три других для подключения различных устройств в локальной сети. Каждый дополнительный модуль Orbi также оснащён двумя портами 2,5 Гбит/с для подключения большего количества устройств. Заметим, что у более дорогой системы Orbi 970 имеется два порта 10 Гбит/с и три порта 2,5 Гбит/с.

Источник изображения: Netgear

Источник изображения: Netgear

Хотя Orbi 970 предлагает более высокую суммарную пропускную способность до 27 Гбит/с по сравнению с 11 Гбит/с у нового Orbi 770, на практике это не принесёт ощутимого ускорения работы отдельно взятого устройства, передаёт издание The Verge.

Чтобы воспользоваться преимуществами 320-МГц каналов Wi-Fi 7, потребуются совместимые устройства, работающие в диапазоне 6 ГГц. Диапазон 5 ГГц также получит расширенные 240-МГц каналы, которые сможет использовать более широкий круг устройств.

Важным преимуществом этих маршрутизаторов является поддержка многоканальной работы (MLO), которая обеспечивает одновременные соединения в двух диапазонах для более высокой скорости и стабильного подключения. Хотя обычные устройства не могут использовать MLO, модули Orbi между собой устанавливают такие соединения. Это делает сеть менее подверженной перегрузкам на одном диапазоне.

Источник изображения: Netgear

Источник изображения: Netgear

Nighthawk RS300 представляет из себя трёхдиапазонный маршрутизатор с характеристиками, аналогичными Orbi 770. Он поддерживает предлагает пропускную способность до 9,3 Гбит/с, каналы шириной 320 МГц в 6-ГГц диапазоне и 160-МГц каналы в диапазоне 5 ГГц. На задней панели RS300 находится один 2,5 Гбит/с Ethernet-порт для подключения к модему, два 2,5 Гбит/с порта и один гигабитный порт для проводной сети. Также присутствует USB 3.0. Заявленная зона покрытия составляет более 232 квадратных метров, максимальное количество поддерживаемых устройств — 100.

Рекомендованная розничная цена комплекта Orbi 770 из трёх модулей составляет 999,99 долларов, а версия с парой модулей обойдётся в 699,99 долларов, что выглядит дорого, но всё же значительно дешевле, чем 1699,99 долларов за аналогичный комплект Orbi 970 из трёх модулей. Цена маршрутизатора Nighthawk RS300 — 329,99 долларов. Устройства уже доступны для предзаказа на сайте производителя и в скором времени появятся в продаже в других магазинах.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: wi-fi 7, netgear, netgear orbi
wi-fi 7, netgear, netgear orbi
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