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Второй сезон сериала «Аркейн» по League of Legends станет последним — вышел новый трейлер

Стриминговый гигант Netflix вместе со студией Riot Games представил первый полноценный трейлер второго сезона анимационного сериала «Аркейн» (Arcane) по мотивам League of Legends, а также раскрыл дальнейшую судьбу шоу.

Источник изображений: Riot Games

Источник изображений: Riot Games

Напомним, сюжет «Аркейн» повествует о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперниками на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

Первый сезон закончился на том, что Джинкс устроила атаку на совет Пилтовера. Это событие «закладывает фундамент драматичной эскалации конфликта между Пилтовером и Зауном» в продолжении «Аркейн».

Трейлер второго сезона начинается сразу после атаки на совет Пилтовер — весь город охотится за Джинкс и за опасным наркотиком «Мерцание», — а заканчивается противостоянием двух сестёр.

Как выяснилось вместе с премьерой трейлера, второй сезон «Аркейна» станет для анимационного сериала последним. Соавтор шоу Кристиан Линке (Christian Linke) в подготовленном заявлении прокомментировал анонс.

«С самого начала работы над этим проектом у нас была в голове очень чёткая концовка, которая означает, что история "Аркейн" завершится со вторым сезоном. Но "Аркейн" — лишь первая из многих историй Рунтерры, которую мы хотим рассказать», — заверил Линке.

Прошлой осенью Netflix раскрыла, что второй сезон «Аркейн» выйдет в ноябре 2024 года. С тех пор уточнений сроков премьеры пока так и не последовало. Производством шоу занимается французская студия Fortiche Productions в сотрудничестве с Riot.

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Рубрики: Новости Software, игры,
Теги: arcane, league of legends, riot games, netflix, экранизация
arcane, league of legends, riot games, netflix, экранизация
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