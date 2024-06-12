YouTube позволит авторам тестировать несколько миниатюр к видео одновременно

YouTube анонсировала новый инструмент «Тестирование и сравнение миниатюр» для создателей контента. Теперь авторы смогут протестировать одновременно до трёх вариантов миниатюр, сравнить их эффективность и выбрать ту, которая привлекает больше всего зрителей.

Об этой функции впервые было объявлено в июне прошлого года, однако до сих пор она была доступна лишь ограниченному кругу пользователей. Теперь же YouTube заявляет, что в ближайшие недели инструмент станет доступен всем создателям контента.

Как это работает? Авторы могут загрузить до 3 вариантов миниатюр для одного видео. YouTube будет показывать их случайным образом разным зрителям, а затем выберет победившую на основе того, какая миниатюра привлекла большего всего просмотров.

Создатели смогут в режиме реального времени отслеживать статистику и сравнивать эффективность разных миниатюр. Получение окончательных результатов может занять от нескольких дней до двух недель. В итоговом отчёте для наиболее успешной превьюшки будет пометка «Победитель». Также может отображаться метка «Предпочтительно», если одна из миниатюр превзошла другие, но результат не является однозначным.

Хотя инструмент и даёт рекомендации, окончательный выбор по-прежнему остаётся за автором видео. Доступ к новой функции предоставляется только в веб-версии YouTube Studio на компьютере.

Интересны результаты тестирования для некоторых популярных каналов. Так, автор канала MrBeast выяснил, что миниатюры, на которых его рот закрыт, генерируют больше просмотров. В результате на большинстве новых миниатюр MrBeast теперь позирует именно с закрытым ртом.

Таким образом, новая функция от YouTube позволит создателям контента экспериментировать и оптимизировать миниатюры к видео для привлечения большего трафика и внимания зрителей.