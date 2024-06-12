Сегодня 13 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс YouTube позволит авторам тестировать нес...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

YouTube позволит авторам тестировать несколько миниатюр к видео одновременно

YouTube анонсировала новый инструмент «Тестирование и сравнение миниатюр» для создателей контента. Теперь авторы смогут протестировать одновременно до трёх вариантов миниатюр, сравнить их эффективность и выбрать ту, которая привлекает больше всего зрителей.

Источник изображения: YouTube

Источник изображения: YouTube

Об этой функции впервые было объявлено в июне прошлого года, однако до сих пор она была доступна лишь ограниченному кругу пользователей. Теперь же YouTube заявляет, что в ближайшие недели инструмент станет доступен всем создателям контента.

Как это работает? Авторы могут загрузить до 3 вариантов миниатюр для одного видео. YouTube будет показывать их случайным образом разным зрителям, а затем выберет победившую на основе того, какая миниатюра привлекла большего всего просмотров.

Создатели смогут в режиме реального времени отслеживать статистику и сравнивать эффективность разных миниатюр. Получение окончательных результатов может занять от нескольких дней до двух недель. В итоговом отчёте для наиболее успешной превьюшки будет пометка «Победитель». Также может отображаться метка «Предпочтительно», если одна из миниатюр превзошла другие, но результат не является однозначным.

Хотя инструмент и даёт рекомендации, окончательный выбор по-прежнему остаётся за автором видео. Доступ к новой функции предоставляется только в веб-версии YouTube Studio на компьютере.

Интересны результаты тестирования для некоторых популярных каналов. Так, автор канала MrBeast выяснил, что миниатюры, на которых его рот закрыт, генерируют больше просмотров. В результате на большинстве новых миниатюр MrBeast теперь позирует именно с закрытым ртом.

Таким образом, новая функция от YouTube позволит создателям контента экспериментировать и оптимизировать миниатюры к видео для привлечения большего трафика и внимания зрителей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
YouTube запустил раздел Playables с бесплатными играми
YouTube стал перематывать ролики в конец, если замечает блокировщик рекламы
В YouTube Music для Android теперь достаточно напеть, чтобы найти нужную песню
Larian уточнила, когда выйдет следующий большой патч для Baldur’s Gate 3, и раскрыла новые детали официальной поддержки модов
«Вперёд, двухколёсная Плотва»: CD Projekt RED помогла создать мотоцикл BMW в стиле «Ведьмака»
«Чернуха уровня Diablo II»: трейлер Diablo IV с датой выхода аддона Vessel of Hatred поразил игроков
Рубрики: Новости Software, Новости сети, Анонс,
Теги: видео, youtube
видео, youtube
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
SpaceX достраивает фабрику Starfactory, которая будет выпускать по одному Starship каждый день 57
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 32
Doom: The Dark Ages официально анонсирована — со щитом-бензопилой, управляемым механическим драконом и без мультиплеера 28
«BioWare официально мертва»: первый полноценный трейлер Dragon Age: The Veilguard сильно разочаровал игроков 26

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Arm потребовала уничтожить все ноутбуки на чипах Qualcomm Snapdragon X
Уже третий квартал подряд половина японского оборудования для производства чипов уходит в Китай
Обанкротилась компания, выпустившая первый в мире складной смартфон с гибким экраном
Учёные MIT разработали суперконденсатор из обычного бетона и сажи — запасать энергию можно будет прямо в фундаменте дома
Все три крупнейших производителя консолей отключили интеграцию с X — Nintendo стала последней
Sony PlayStation 5 наконец получит полноценную поддержку Discord 4 мин.
Представлен ИИ-генератор чрезвычайно реалистичных видео Luma Dream Machine — попробовать можно бесплатно 49 мин.
Система MaxPatrol VM дополнилась средствами поиска уязвимостей в Docker-контейнерах и анализа защищённости веб-приложений 2 ч.
OS Day 2024: архитектура операционных систем и вопрос безопасности ПО 3 ч.
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2 3 ч.
США запретили поставку ПО для ИТ-сектора РФ без лицензии Минторга США 5 ч.
Новые американские IT-санкции не повлияют на обычных россиян 5 ч.
Сперва PvP: создатель Terraria готов вернуть деньги за игру любому «без лишних вопросов», но при одном условии 5 ч.
Meta вновь обвинили в незаконном сборе данных пользователей для обучения ИИ — теперь в Норвегии 5 ч.
Steam обвинили в завышении цен для 14 миллионов британских геймеров — у Valve хотят отсудить $840 млн 6 ч.
Глобальная выручка от продаж памяти DRAM выросла в I квартале на 5,1 %, вопреки сезонности 35 мин.
Выручка основных контрактных производителей чипов показала сезонный спад, но некоторые не поддались тренду 53 мин.
Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения 2 ч.
Honda представила компактный электромобиль N-VAN e: за $15 550 2 ч.
Oppo представила сверхпрочный смартфон F27 Pro+, который выглядит как обычный смартфон 2 ч.
Дальше лучше как-нибудь сами: дата-центрам в ЮАР предложили заняться самостоятельной добычей энергии для своих нужд 2 ч.
Hisense представила лазерные телевизоры Starlight S1 Pro со складными экранами диагональю до 100 дюймов 2 ч.
Россияне стали потреблять ещё больше интернет-трафика и меньше звонить по телефону в 2023 году 2 ч.
В России появятся полигоны для тестирования оборудования для производства чипов 3 ч.
Samsung показала 32-дюймовый дисплей на цветных электронных чернилах для статичных изображений 3 ч.