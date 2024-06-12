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«Джеймс Уэбб» обнаружил следы столкновения астероидов в соседней звёздной системе

Наверное, из астрономов вышли бы хорошие детективы. Они изучают космические явления по таким крошечным отклонениям в данных, что диву даёшься. Новое открытие «Уэбба» из таких — этот космический телескоп помог обнаружить признаки столкновения астероидов в соседней звёздной системе. Такое невозможно разглядеть даже в нашей системе, не говоря уже о расстояниях в десятки световых лет.

Источник изображения: NASA/FUSE/Lynette Cook

Источник изображения: NASA/FUSE/Lynette Cook

Открытие сделано в системе Бета Живописца (β Pictoris) на расстоянии 63,4 световых года от Солнечной системы. Это молодая система с возрастом звезды около 20 млн лет. Как положено молодой звезде, вокруг неё находится протопланетный диск — скопление пыли, камней, комет и астероидов. Иначе говоря, вокруг звезды формируются планеты. Для нас важно знать, как это происходит, и какие в этом процессе есть закономерности. Ответы на эти вопросы позволят понять, насколько уникальны или обычны Солнечная система, Земля и, собственно, человечество?

Около 20 лет назад за Бетой Живописца наблюдал телескоп «Спитцер». Полученные им данные учёные решили проверить с помощью «Уэбба». Более чувствительный «Уэбб» не увидел обнаруженных ранее «Спитцером» скоплений пыли в системе. После анализа данных учёные пришли к выводу, что пыль была развеяна светом звезды, а это означает, что она была достаточно мелкой — как сахарная пудра. И её было много — по массе в 100 тыс. раз больше, чем масса погубившего на Земле динозавров астероида.

Судя по данным «Спитцера» и «Уэбба», около 20 лет назад в системе Бета Живописца произошло столкновение титанических скалистых тел, подобных сформировавшим Землю. Это привело к разрушению астероидов и выбросу облака мелкой нагретой пыли из силикатов. «Спитцер» увидел эту область, но выводы по ней тогда сделать было невозможно — в протопланетном диске и не такое можно увидеть.

Источник изображения: Roberto Molar Candanosa/Johns Hopkins University

Источник изображения: Roberto Molar Candanosa/Johns Hopkins University

Направив туда «Уэбб», учёные больше не обнаружили нагретой области известного масштаба и определённой ранее массы. Она за 20 лет рассеялась, что могло произойти лишь в одном случае — это было облако легчайшей пыли после столкновения астероидов. Отсутствие следов «преступления» так же говорит о событии, как и их присутствие. И если «Уэбб» чего-то не увидел, то это тоже будет открытие. Пожалуй, первое такого рода, как столкновение астероидов в соседней звёздной системе.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: джеймс уэбб, астрономия, экзопланеты
джеймс уэбб, астрономия, экзопланеты
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