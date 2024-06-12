«Бенуа Сокаль бы гордился»: сюжетный трейлер ремейка Amerzone: The Explorer’s Legacy от создателя Syberia был тепло принят игроками

Компания Microids выпустила сюжетный трейлер Amerzone: The Explorer’s Legacy — ремейка квеста 25-летней давности от прославленного гейм-дизайнера Бенуа Сокаля (Benoit Sokal). Оригинальная игра вышла в 1999 году и легла в основу Syberia.

Пожилой исследователь оставляет последнее письмо главному герою, в котором просит его посетить затерянный латиноамериканский регион Амерзон, где обитают мифические белые птицы. Игроку предстоит узнать тайну уникальных созданий и разгадать множество сложных головоломок, которые помогут раскрыть все секреты дивного края.

В трейлере демонстрируется процесс решения некоторых загадок, основанных на механизмах. В стилистическом плане эта геймплейная механика оформлена точь-в-точь как в Syberia: The World Before. Наглядный материал также даёт возможность оценить лицевую анимацию персонажей и общий уровень исполнения визуальной части игры.

Зрителям понравилось увиденное, поэтому комментарии под роликом пока сплошь положительные. «Бенуа Сокаль бы гордился», — метко подметил sergeykizin6101.

Amerzone: The Explorer’s Legacy выйдет на ПК (Steam, EGS, GOG), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Проект будет снабжён текстовым переводом на русский язык.