iOS 17 теперь установлена в 77 % iPhone — iOS 16 распространялась быстрее

На этой неделе Apple анонсировала iOS 18, следующую версию своей мобильной операционной системы. Хотя бета-версия платформы уже доступна разработчикам, обычные пользователи смогут оценить её только осенью. Теперь же Apple обновила данные о скорости распространения ОС, обозначив, что iOS 17 в настоящее время установлена на 77 % совместимых устройствах.

В сообщении Apple сказано, что уровень распространения наиболее актуальной на данный момент iOS 17 близок к 80 %. Этот показатель впечатляет, но, вместе с тем, можно отметить, что предыдущая версия платформы iOS 16 распространялась ещё быстрее. По состоянию на июнь 2023 года iOS 16 уже была установлена на 81 % совместимых устройств.

Если рассматривать выпущенные за последние четыре года iPhone, то iOS 17 установлена на 86 % устройств. Ещё 11 % устройств работают под управлением iOS 16, а на оставшиеся 3 % приходятся iPhone с более старыми версиями ОС. Примерно в это же время в 2023 году доля iOS 16 на выпущенных за последние четыре года iPhone достигла 90 %. Что касается iPad, то среди всех планшетных компьютеров доля устройств с iPadOS 17 составляет 68 %, а ещё 17 % приходится на iPadOS 16.

Apple регулярно публикует данные об уровне распространения ОС, чтобы разработчикам было понятнее, поддержку каких версий платформы им следует реализовывать в своих продуктах. Apple добавила в iOS 18 немало новых функций, включая инструменты на базе нейросетей. Вероятно, это добавит ОС популярности, что будет способствовать увеличению темпов её распространения.