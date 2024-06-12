В базе данных Epic Games Store засветились десятки неанонсированных игр, включая The Last of Us Part II, ремейк Final Fantasy IX и новую Turok

Заработавший недавно аналог базы данных SteamDB для цифрового магазина Epic Games Store раскрыл целый кладезь до сих пор не анонсированных игр, запланированных к релизу на площадке.

Неофициальный сервис получил название EpicDB (на момент публикации не работает) и вслед за SteamDB подтягивает закулисную информацию об играх с готовящихся к публикации страниц Epic Games Store.

Утечку каталогизируют пользователи форумов ResetEra и Reddit. Большинство засветившихся через EpicDB проектов проходят под кодовыми названиями, однако о природе некоторых из игр геймеры уже догадались.

Списки игр Sony, Sega, Square Enix и Bethesda (источник изображений: EpicDB)

Так, например, под наименованием Utah скрывается The Last of Us Part II (её порт якобы готов уже больше полугода), Skobeloff — Final Fantasy XVI, а Momo — до сих пор не подтверждённый ремейк Final Fantasy IX.

Кроме того, в утечке фигурирует несколько неанонсированных проектов под уже розничными названиями, включая Remnant 3, Worms Armageddon: Anniversary Edition и новую игру в серии Turok от студии Saber Interactive.

Как подмечает портал Press Start, как минимум части записей от 9−10 июня, когда заработал EpicDB, доверять не стоит: на странице неизвестной организации, например, засветились ремейк Bloodborne, Elden Ring 2 и GTA VI.

Журналисты DSOGaming приравняли ситуацию с EpicDB к масштабной утечке с серверов GeForce Now, случившейся в сентябре 2021 года — тогда в открытый доступ попала информация о тысячах ещё не вышедших на ПК игр.