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Mozilla заблокировала россиянам доступ к расширениям для обхода блокировок

По сообщениям сетевых источников, некоторые расширения для браузера Firefox, использование которых позволяет обходить региональные блокировки, стали недоступными в официальном каталоге Mozilla для пользователей из России. При этом разработчики расширений уверяют, что не получали предупреждений об этом ни от Mozilla, ни от Роскомнадзора.

Источник изображения: Mozilla

Источник изображения: Mozilla

В сообщении сказано, что из официального каталога Mozilla исчезли несколько публичных VPN- и прокси-сервисов, включая PlanetVPN, FastProxy, а также средства обхода интернет-блокировок Censor Tracker и «Обход блокировок Рунета». При попытке открыть страницу одного из этих продуктов появляется сообщение, что «страница недоступна в вашем регионе».

По данным источника, при попытке подключения из России недоступны не только страницы упомянутых расширений, но и сами файлы, устанавливаемые в браузер. При попытке загрузить их по прямой ссылке каталог Mozilla выдаёт ошибку HTTP 451 («недоступно по юридическим причинам»). Разработчики расширения «Обход блокировок Рунета» сообщили, что не получали каких-либо уведомлений о блокировке ни от Mozilla, ни от Роскомнадзора.

В Mozilla сообщили, что блокировка расширений стала следствием «настойчивых запросов» от Роскомнадзора. При этом в компании отметили, что лишь временно ограничили доступ и думают, как поступить дальше. «После недавних регуляторных изменений в России мы стали получать настойчивые запросы от Роскомнадзора с требованием убрать пять расширений из магазина расширений Mozilla. После тщательного рассмотрения мы временно ограничили их доступность в России. Осознавая последствия этих действий, мы внимательно рассматриваем дальнейшие шаги, беря в расчёт наше местное сообщество», — сообщил представитель Mozilla.

В браузере Firefox используются расширения формата, отличного от формата расширений в обозревателях на базе Chromium, таких как Google Chrome или «Яндекс Браузер». В настоящее время у Mozilla нет коммерческих подразделений в России, а после обострения ситуации на Украине компания убрала из Firefox предустановленный поиск в «Яндексе» и Mail.ru.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Браузеры,
Теги: firefox, mozilla, расширения, vpn
firefox, mozilla, расширения, vpn
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