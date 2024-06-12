Обанкротилась компания, выпустившая первый в мире складной смартфон с гибким экраном

Кредиторы китайского разработчика смартфонов с гибким дисплеем Royole Technologies подали заявление о банкротстве компании. Согласно опубликованным недавно документам, запрос был принят судом Шэньчжэня 15 мая 2024 года.

Компания Royole была основана в 2012 году Биллом Лю (Bill Liu), который изучал электротехнику в Университете Цинхуа и Стэнфордском университете. В 2018 году стартап представил первый в мире складной смартфон с гибким дисплеем, а в следующем году начал его массовое производство. Компания привлекла немалый интерес со стороны инвесторов, поскольку ей удалось обогнать на пути создания полноценного смартфона с гибким дисплеем гигантов отрасли, таких как Samsung. Первый успех позволил Royole привлечь около 10 млрд юаней (примерно $1,38 млрд) от кредиторов и инвесторов, среди которых был фонд города Шэньчжэнь.

Теперь же, после подачи документов на банкротство кредиторы должны провести собрание 13 сентября. В конечном счёте Royole не смогла удержаться на плаву из-за высокой конкуренции с более крупными производителями складных смартфонов, такими как Huawei и Samsung. В сегменте поставок гибких панелей другим компаниям стартап также столкнулся с жёсткой конкуренцией со стороны более крупных игроков, таких как китайская BOE Technology Group.