Денег нет, сил держаться тоже: создатели Armello и Solium Infernum уходят в «гибернацию» и вернуться не обещают

Австралийская студия League of Geeks (Armello, Jumplight Odyssey), в феврале выпустившая свою адскую политическую стратегию Solium Infernum, объявила о вынужденной приостановке деятельности.

Напомним, в декабре League of Geeks уволила половину персонала (под сокращения попали 31 человек) и на неопределённый срок остановила разработку находящегося в раннем доступе симулятора космического ковчега Jumplight Odyssey.

На фоне сложной экономической ситуации в игровой индустрии и финансовых неудач последних релизов руководство League of Geeks решило перевести студию в состояние «гибернации» и взять длительный перерыв.

Пауза растянется на «обозримое будущее». Большая часть команды уже разошлась по своим проектам, а немногие оставшиеся на несколько месяцев уйдут в отпуск. Когда League of Geeks вернётся в строй (и произойдёт ли это вообще), в студии не уверены.

Игры League of Geeks останутся в продаже и на время гибернации студии продолжат получать поддержку:

Solium Infernum, несмотря на высокие оценки, не оправдала надежд по продажам — денег на активную доработку или DLC нет, но игра получит исправления некоторых багов и немного нового контента;

инвестиций для продолжения развития Jumplight Odyssey тоже не нашли, поэтому разработка останется на паузе — в ближайший год игру выведут из раннего доступа, но это будет далеко не та 1.0, которую планировала студия;

в Armello, как и все последние годы, продолжится ротация сезонного контента — на настольную версию Armello ситуация League of Geeks никак не влияет.

«Делать видеоигры тяжело (а в последние годы мучительно тяжело), но умные и прелестные люди (как в LoG, так и за её пределами), с которыми нам довелось сотрудничать, наполняли каждый день этого сумасшедшего бизнеса смыслом», — поделились разработчики.

За первые пять месяцев 2024 года игровые компании уволили свыше 10,8 тыс. человек — это больше, чем за весь 2023-й. Руководители издательств, студий разработки и инвестиционных компаний уже нарекли 2024-й «годом закрытий».