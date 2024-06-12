LG начнёт выпускать OLED-экраны для iPhone 16 Pro Max раньше Samsung

LG Display раньше Samsung Display получила разрешение от Apple на запуск массового производства OLED-экранов для грядущих смартфонов iPhone 16 Pro Max, сообщает издание The Elec. В прошлом месяце оба южнокорейских производителя получили разрешение на производство экранов для iPhone 16 Pro.

Хотя LG Display обладает гораздо меньшим запасом производственных мощностей для выпуска OLED-экранов по сравнению с Samsung Display, своевременное одобрение со стороны Apple позволит компании сократить разрыв со своим соотечественником, пишет The Elec. Из-за производственных проблем в прошлом году LG Display начала выпуск OLED-панелей нового поколения позже Samsung Display, поэтому последняя получила от Apple основную часть заказов на поставки экранов для iPhone 15 Pro.

LG Display выделила для выпуска OLED-панелей для iPhone три производственные линии. Ещё одна используется для производства экранов для планшетов iPad. TheElec сообщает, что LG Display в этом году получает больше заказов на поставки OLED-панелей, поэтому компании будет сложно переоборудовать линию по выпуску экранов для iPad в линию для производства OLED-экранов для iPhone, даже если Apple увеличит количество таких заказов.

По мнению издания, выбор LG Display в качестве поставщика экранов для смартфонов iPhone 16 Pro Max, вероятно, обусловлен в том числе и тем, что Apple хочет ослабить позиции Samsung Display в качестве основного поставщика OLED-экранов на рынке. Тем не менее, Samsung сохранила позиции основного поставщика экранов для других моделей iPhone 16.