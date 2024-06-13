HTC вернулась на рынок смартфонов и выпустила U24 Pro — нефлагманский смартфон за $585

Компания HTC, объявившая ранее о возвращении на рынок смартфонов, представила аппарат среднего уровня U24 Pro с чипом Qualcomm и OLED-экраном, покупка которого обойдётся в €564 или примерно $585.

Смартфон HTC U24 Pro базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 12 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя равна 256 или 512 Гбайт. Также есть возможность расширения хранилища благодаря поддержке карт памяти microSD.

OLED-экран смартфона с диагональю 6,8-дюйма поддерживает разрешение FHD+ (2436 × 1080 пикселей) и частоту обновления 120 Гц. Защиту экрана от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass.

На задней панели размещена тройная камера с основным 50-Мп сенсором с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1,88, а также 8-Мп датчиком (f/2,0) с широкоугольной оптикой и телефото-модулем на 50 Мп (f/2,2) с двукратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры равно 50 Мп (f/2,45).

Аккумулятор ёмкостью 4600 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 60 Вт, а также беспроводную на 15 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт. Также имеется чип NFC, 3,5-мм аудиоразъём и двухцветный светодиодный индикатор уведомлений на передней панели.

Сроки поступления HTC U24 Pro в продажу пока неизвестны.