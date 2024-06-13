Gigabyte выпустила свой самый быстрый потребительский SSD — Aorus Gen5 14000 со скоростью до 14,5 Гбайт/с

Компания Gigabyte выпустила свой самый скоростной потребительский твердотельный NVMe-накопитель — Aorus Gen5 14000 SSD. Новинка поддерживает стандарт PCIe 5.0 и обеспечивает скорость последовательного чтения выше 14 Гбайт/с.

Aorus Gen5 14000 SSD будет предлагаться в версиях на 1, 2 и 4 Тбайт. Для модели объёмом 2 Тбайт производитель заявляет скорость последовательного чтения до 14 500 Мбайт/с и последовательной записи до 12 700 Мбайт/с. Две другие новинки будут слегка медленнее.

В накопителях Aorus Gen5 14000 SSD используется контроллер памяти Phison PS5026-E26, выполненный по 12-нм техпроцессе и соответствующий спецификациям протокола NVMe 2.0, а также 232-слойные чипы флеш-памяти TLC 3D NAND и кеш-память DDR4.

Для версии накопителя объёмом 1 Тбайт производитель заявляет скорости последовательного чтения до 13 600 Мбайт/с и записи до 10 200 Мбайт/с, для варианта на 4 Тбайт — 14100 и 12 600 Мбайт/с соответственно. Младшая модель получила 2 Гбайт кеш-памяти LPDDR4, вариант на 2 Тбайт имеет 4 Гбайт кеш-памяти, а версия на 4 Тбайт — 8 Гбайт кеша.

Максимальный показатель энергопотребления SSD составляет 11,5 Вт. Для новинок указан ресурс до 1,6 млн часов наработки на отказ или до 3000 TBW (терабайт перезаписанной информации). На представленные накопители компания заявляет пятилетнюю гарантию.