«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2

Новозеландская студия Grinding Gear Games представила новый геймплейный ролик своего условно-бесплатного ролевого экшена Path of Exile 2. Почти 10-минутное видео посвящено классу ведьмы.

Режиссёр Джонатан Роджерс (Jonathan Rogers) подчеркнул, что доступ к приспешникам есть у большинства классов в Path of Exile 2, но свою армию из орд нежити может создать только ведьма — «хозяйка смерти и тлена».

На призыв миньонов в Path of Exile 2 тратится новый ресурс — дух (spirit), — который ограничивает количество существ в армии. Особенности приспешников ведьмы:

после смерти приспешники (в том числе призраки) возрождаются автоматически;

миньонам можно отдавать приказы — переместиться, атаковать, применить способность, открыть сундук или дверь;

заклинание «Эксгумация» позволяет создать временных приспешников (они хрупкие и недолговечные);

помимо скелетов разных специальностей, ведьмы могут призывать зомби (для них нужен труп, в отличие от суперзомби на более высоких уровнях);

по мере прокачки игроки смогут захватывать духов поверженных монстров и превращать их в приспешников (особо сильные призраки требуют много очков духа).

В ходе 10-минутной демонстрации ведьмы разработчики Path of Exile 2 показали геймплей за персонажа класса на втором и 30-м уровнях, а также сражения с боссом каждой из двух зон.

Новый геймплейный показ Path of Exile 2 был встречен зрителями на ура. За первые сутки после премьеры ролик собрал на YouTube свыше 409 тыс. просмотров. Пользователи оставили 20 тыс. лайков всего на 222 дизлайка.

Игроки остались в восторге от геймплейных улучшений ведьмы по сравнению с первой частью, детализации графики, качества анимации и звукового сопровождения. «Сидел с широко открытым от изумления ртом», — признался Aelwyn666.

Ранний доступ Path of Exile 2 стартует ближе к концу текущего года на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают кооператив на шесть человек, локальный мультиплеер, кроссплей и поддержку русского языка.