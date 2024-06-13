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«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2

Новозеландская студия Grinding Gear Games представила новый геймплейный ролик своего условно-бесплатного ролевого экшена Path of Exile 2. Почти 10-минутное видео посвящено классу ведьмы.

Источник изображений: Grinding Gear Games

Источник изображений: Grinding Gear Games

Режиссёр Джонатан Роджерс (Jonathan Rogers) подчеркнул, что доступ к приспешникам есть у большинства классов в Path of Exile 2, но свою армию из орд нежити может создать только ведьма — «хозяйка смерти и тлена».

На призыв миньонов в Path of Exile 2 тратится новый ресурс — дух (spirit), — который ограничивает количество существ в армии. Особенности приспешников ведьмы:

  • после смерти приспешники (в том числе призраки) возрождаются автоматически;
  • миньонам можно отдавать приказы — переместиться, атаковать, применить способность, открыть сундук или дверь;
  • заклинание «Эксгумация» позволяет создать временных приспешников (они хрупкие и недолговечные);
  • помимо скелетов разных специальностей, ведьмы могут призывать зомби (для них нужен труп, в отличие от суперзомби на более высоких уровнях);
  • по мере прокачки игроки смогут захватывать духов поверженных монстров и превращать их в приспешников (особо сильные призраки требуют много очков духа).

В ходе 10-минутной демонстрации ведьмы разработчики Path of Exile 2 показали геймплей за персонажа класса на втором и 30-м уровнях, а также сражения с боссом каждой из двух зон.

Новый геймплейный показ Path of Exile 2 был встречен зрителями на ура. За первые сутки после премьеры ролик собрал на YouTube свыше 409 тыс. просмотров. Пользователи оставили 20 тыс. лайков всего на 222 дизлайка.

Игроки остались в восторге от геймплейных улучшений ведьмы по сравнению с первой частью, детализации графики, качества анимации и звукового сопровождения. «Сидел с широко открытым от изумления ртом», — признался Aelwyn666.

Ранний доступ Path of Exile 2 стартует ближе к концу текущего года на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают кооператив на шесть человек, локальный мультиплеер, кроссплей и поддержку русского языка.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: path of exile 2, grinding gear games, ролевой экшен
path of exile 2, grinding gear games, ролевой экшен
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