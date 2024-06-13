Hisense представила лазерные телевизоры Starlight S1 Pro со складными экранами диагональю до 100 дюймов

Компания Hisense представила 12 июня на мероприятии Hisense TV 2024 в Китае новую серию лазерных телевизоров Starlight S1 Pro. В неё вошли модели с диагональю экрана 75, 80, 88 и 100 дюймов. Все новинки предлагают поддержку разрешения 4K.

В комплект каждой модели телевизора Starlight S1 Pro входит цифровой блок Hisense LPU с лазерным проектором, обеспечивающий пиковую яркость от 400 до 450 кд/м2. Сообщается, что благодаря RGB-лазерам устройство охватывает 151 % цветового пространства DCI-P3 с 10-битной глубиной цвета, а также предлагает поддержку режимов изображения IMAX Enhanced и Filmmaker. Поскольку телевизоры лазерные, они оснащены очень тонким складным экраном.

Новинки также оснащены системой двойных камер, которые при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта позволяют адаптировать картинку для глаз пользователя с помощью инструментов автоматической фокусировки и выравнивания изображения.

Работают Starlight S1 Pro под управлением операционной системы Android 11. В оснащение телевизоров входят два порта HDMI (один с eARC), один LAN (RJ45) и один USB. Дополнительно отмечается оснащение 2.1-канальным звуком Harman Kardon для 75-дюймовой модели и 2.1.2-канальными звуковыми системами для моделей большей диагонали с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X.

В Китае лазерные телевизоры Hisense Starlight S1 Pro оцениваются от 9999 юаней (около $1380) за младшую 75-дюймовую модель и до 26 999 юаней (около $3725) за 100-дюймовую версию.