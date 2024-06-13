Honor представила дебютный смартфон-раскладушку Magic V Flip по цене от $690

Компания Honor представила в Китае свой первый смартфон-раскладушку с гибким экраном Magic V Flip — прежде компания выпускала лишь складные смартфоны в формате книжки. Ожидается, что новинка будет конкурировать с присутствующими на рынке похожими решениями других вендоров, включая Samsung Galaxy Z Flip 5, Oppo Find N3 Flip, Vivo X Flip и т. д.

Honor Magic V Flip оснащён двумя экранами. Внутренний гибкий экран с диагональю 6,8 дюйма поддерживает разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц. Показатель яркости составляет до 3000 кд/м2. Диагональ внешнего LTPO-экрана на крышке корпуса составляет 4,0 дюйма, частота обновления равна 120 Гц, пиковая яркость — 2500 кд/м2. Внешний экран может использоваться для запуска часто используемых приложений, таких как карты, социальные сети и службы доставки еды, а также для отображения времени и поступающих уведомлений или воспроизведения видео.

Как сообщает Honor, смартфон Magic V Flip оснащён фирменным шарниром Luban Hinge, отличающимся повышенной прочностью и надёжностью, подтверждёнными пятизвёздочным сертификатом швейцарской компании SGS. Толщина смартфона в разложенном состоянии составляет 7,15 мм, а в сложенном виде — 14,89 мм.

В Honor Magic V Flip используется процессор Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем объёмом до 1 Тбайт. Также сообщается о радиочастотном чипе C1+ собственной разработки Honor. Для отвода тепла от компонентов применяется система охлаждения с испарительной камерой.

Honor Magic V Flip получил двойную камеру с основным 50-Мп сенсором Sony IMX906 с поддержкой оптической стабилизацией (OIS) и сверхширокоугольным объективом на 12 Мп. Разрешение фронтальной камеры равно 50 Мп. Устройство оснащено двумя стереодинамиками. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев. Magic V Flip работает под управлением Android 14 с фирменной программной оболочкой MagicOS 8.

Honor Magic V Flip предлагается в цветовых вариантах «Белая камелия», «Розовое шампанское» и «Черный ирис». Стоимость базовой версии с 8/256 Гбайт памяти составляет 4999 юаней (около $689). Версия Honor Magic V Flip с 12 Гбайт/1 Тбайт памяти обойдётся в 5​​999 юаней (около $827). Также выйдет ограниченным тиражом Magic V Flip с 16 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 1 Тбайт с дизайном от Джимми Чо (Jimmy Cho) по цене 6999 юаней (около $965).