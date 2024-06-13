Сегодня 14 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Honor представила дебютный смартфон-раск...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Honor представила дебютный смартфон-раскладушку Magic V Flip по цене от $690

Компания Honor представила в Китае свой первый смартфон-раскладушку с гибким экраном Magic V Flip — прежде компания выпускала лишь складные смартфоны в формате книжки. Ожидается, что новинка будет конкурировать с присутствующими на рынке похожими решениями других вендоров, включая Samsung Galaxy Z Flip 5, Oppo Find N3 Flip, Vivo X Flip и т. д.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

Honor Magic V Flip оснащён двумя экранами. Внутренний гибкий экран с диагональю 6,8 дюйма поддерживает разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц. Показатель яркости составляет до 3000 кд/м2. Диагональ внешнего LTPO-экрана на крышке корпуса составляет 4,0 дюйма, частота обновления равна 120 Гц, пиковая яркость — 2500 кд/м2. Внешний экран может использоваться для запуска часто используемых приложений, таких как карты, социальные сети и службы доставки еды, а также для отображения времени и поступающих уведомлений или воспроизведения видео.

Как сообщает Honor, смартфон Magic V Flip оснащён фирменным шарниром Luban Hinge, отличающимся повышенной прочностью и надёжностью, подтверждёнными пятизвёздочным сертификатом швейцарской компании SGS. Толщина смартфона в разложенном состоянии составляет 7,15 мм, а в сложенном виде — 14,89 мм.

В Honor Magic V Flip используется процессор Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем объёмом до 1 Тбайт. Также сообщается о радиочастотном чипе C1+ собственной разработки Honor. Для отвода тепла от компонентов применяется система охлаждения с испарительной камерой.

Источник изображения: Gizmochina

Honor Magic V Flip получил двойную камеру с основным 50-Мп сенсором Sony IMX906 с поддержкой оптической стабилизацией (OIS) и сверхширокоугольным объективом на 12 Мп. Разрешение фронтальной камеры равно 50 Мп. Устройство оснащено двумя стереодинамиками. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев. Magic V Flip работает под управлением Android 14 с фирменной программной оболочкой MagicOS 8.

Honor Magic V Flip предлагается в цветовых вариантах «Белая камелия», «Розовое шампанское» и «Черный ирис». Стоимость базовой версии с 8/256 Гбайт памяти составляет 4999 юаней (около $689). Версия Honor Magic V Flip с 12 Гбайт/1 Тбайт памяти обойдётся в 5​​999 юаней (около $827). Также выйдет ограниченным тиражом Magic V Flip с 16 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 1 Тбайт с дизайном от Джимми Чо (Jimmy Cho) по цене 6999 юаней (около $965).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
HONOR представила ESG-отчёт по экологическому менеджменту за 2023 год
Планшет HONOR Pad 9 5G с 12,1-дюймовым экраном поступил в продажу в России
Представлены смартфоны Honor 200 и 200 Pro — субфлагманы на мощных чипах Snapdragon
Обанкротилась компания, выпустившая первый в мире складной смартфон с гибким экраном
Starlink хочет открыть для пользователей спутниковую сотовую связь уже осенью
Infinix представила смартфон с 512 Гбайт флеш-памяти за $170 — Note 40 5G на чипе Dimensity 7020
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: honor, складной смартфон
honor, складной смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
SpaceX достраивает фабрику Starfactory, которая будет выпускать по одному Starship каждый день 57
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 33
Doom: The Dark Ages официально анонсирована — со щитом-бензопилой, управляемым механическим драконом и без мультиплеера 28
«BioWare официально мертва»: первый полноценный трейлер Dragon Age: The Veilguard сильно разочаровал игроков 26

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Arm потребовала уничтожить все ноутбуки на чипах Qualcomm Snapdragon X
Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения
Учёные MIT разработали суперконденсатор из обычного бетона и сажи — запасать энергию можно будет прямо в фундаменте дома
ASML признала, что не предложит ничего кроме кремния и лазеров для выпуска чипов и в следующем десятилетии
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2
Square Enix показала 18 минут геймплея Life is Strange: Double Exposure и прояснила вопрос каноничной концовки первой игры 7 ч.
Квартальные результаты Oracle оказались ниже прогнозов, но акции выросли благодаря сделкам с Google и OpenAI 8 ч.
Ubisoft подтвердила релиз Prince of Persia: The Lost Crown в Steam — ждать осталось недолго 9 ч.
Huawei HarmonyOS вытеснила iOS со второго места по доле рынка в Китае 9 ч.
В Epic Games Store стартовала раздача антигравитационной гонки Redout 2 в духе F-Zero и Wipeout — игра доступна в России 9 ч.
THQ Nordic заинтриговала игроков линейкой проектов на gamescom 2024 — издатель ремейка «Готики» и Titan Quest 2 готовит два сюрприза 11 ч.
FromSoftware не осуждает проходивших Elden Ring с гайдами, но создаёт игры для другого типа геймеров 12 ч.
Соцсеть LinkedIn массово внедрила ИИ — он поможет найти работу или сотрудников 12 ч.
Google закрыла полсотни уязвимостей в смартфонах Pixel — одну них эксплуатируют хакеры 12 ч.
Sony PlayStation 5 наконец получит полноценную поддержку Discord 13 ч.
Broadcom увеличила квартальную выручку на 43 %, но без VMware рост составил бы 12 % 5 ч.
Маск останется в Tesla — акционеры поддержали выплату ему гонорара в $56 млрд, но этим всё не кончится 5 ч.
Новая статья: Обзор смартфона TECNO CAMON 30 5G: побудь в моей шкуре 6 ч.
Президент РФ дал добро на запуск коллайдера NICA в Дубне — установка воссоздаст условия в первые мгновения после Большого взрыва 7 ч.
Microsoft арендует у Oracle ускорители NVIDIA для нужд OpenAI 8 ч.
Китай тестирует больше всех в мире беспилотных автомобилей, но проблемы безопасности сохраняются 9 ч.
Автономное вождение по-японски: учёные создали человекоподобного робота-водителя 9 ч.
Realtek выпустит SSD-контроллер PCIe 5.0 со скоростью до 14 000 Мбайт/с 11 ч.
Western Digital показала кристаллы 3D QLC NAND объёмом 2 Тбит — очень ёмкие и доступные SSD уже не за горами 11 ч.
Honor представила дебютный смартфон-раскладушку Magic V Flip по цене от $690 11 ч.