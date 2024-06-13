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В Epic Games Store стартовала раздача антигравитационной гонки Redout 2 в духе F-Zero и Wipeout — игра доступна в России

Как и было обещано, вслед за недоступной в России супергеройской тактикой Marvel's Midnight Suns цифровой магазин Epic Games Store устроил раздачу высокоскоростной футуристической гоночной аркады Redout 2.

Источник изображений: Epic Games Store

Источник изображений: Epic Games Store

События Redout 2 разворачиваются в 2589 году. Игрокам в роли пилота предстоит принять участие в лиге Solar Redout Racing — стремительных гонках на антигравитационных кораблях по магнитным трассам.

Игра предлагает шесть режимов, включая масштабную кампанию, 10 локаций и 36 треков, гибкую настройку сложности, отзывчивое управление, до 12 игроков в мультиплеере, «убойный» саундтрек и перевод на русский.

Redout 2 вышла в июне 2022 года на ПК и консолях. Проект заслужил 70 % от критиков (OpenCritic) и 79 % от пользователей Steam («в основном положительные» отзывы). Игра была вдохновлена классикой антигравитационных гонок — F-Zero и Wipeout.

И Redout 2, и Idle Champions of the Forgotten Realms доступны в российском Epic Games Store

И Redout 2, и Idle Champions of the Forgotten Realms доступны в российском Epic Games Store

Наряду с Redout 2 в новую раздачу Epic Games Store попал контентный набор «Знаменитые воители» (стоимостью более $100) для условно-бесплатной стратегии Idle Champions of the Forgotten Realms.

Для активации бесплатной копии Redout 2 достаточно перейти на страницу игры в Epic Games Store и нажать на кнопку «Получить», а комплект «Знаменитые воители» станет доступен на входе в Idle Champions of the Forgotten Realms.

Раздача Redout 2 и набора «Знаменитые воители» в Epic Games Store закончится 20 июня в 18:00 по Москве. Затем бесплатной станет геометрическая головоломка Lego Builder’s Journey, которая в России будет недоступна.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Гонки, Анонс,
Теги: redout 2, 34bigthings, гоночная игра, epic games store, epic games
redout 2, 34bigthings, гоночная игра, epic games store, epic games
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