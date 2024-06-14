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Samsung создала умные кроссовки Shortcut, которые могут управлять смартфоном

Компания Samsung выпускает ограниченным тиражом умные кроссовки Shortcut, которые позволяют управлять смартфоном при помощи различных танцевальных движений. Всего будет выпущено шесть пар, которые будут разыграны между покупателями гаджетом Samsung до 9 июля.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

В подошвы кроссовок Shortcut встроены специальные сенсоры, которые распознают пять уникальных движений ногами. Каждое движение запускает определённую команду на смартфоне Samsung. Например, можно позвонить другу, путём соединения пяток вместе как Дороти из «Волшебника страны Оз». Также пользователи смогут выполнять другие танцевальные движения, такие как «лунная походка» для звонков. Также доступны команды для воспроизведения музыки, открытия камеры и других приложений, сообщает издание HotHardware. Со временем алгоритм распознавания жестов будет самообучаться и становиться более точным.

Однако, на данный момент будет выпущено всего шесть пар этих уникальных кроссовок. Более того, они будут разыграны в конкурсе, в котором могут принять участие только клиенты нидерландского подразделения Samsung через специальное приложение до 9 июля 2024 года.

Этот необычный гаджет является очередной попыткой Samsung расширить рынок носимых устройств. Напомним, ранее компания анонсировала смарт-кольцо Galaxy Ring, которое отслеживает активность и здоровье пользователя. Пока неизвестно, станут ли кроссовки Shortcut в будущем доступны широкой аудитории, но интерес к ним может подтолкнуть Samsung к более масштабному производству.

Кроссовки Shortcut производятся компанией Samsung в сотрудничестве с Elitac Wearables, Brut Amsterdam, Cheil Benelux и дизайнером кроссовок Роэлем ван Хоффом (Roel van Hoff). На данный момент неясно, появятся ли эти уникальные кроссовки на глобальном рынке, но, возможно, если Shortcut Sneaker соберёт достаточно внимания, Samsung ответит на этот призыв (возможно, выполнив пируэт).

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, смартфон, носимый, гаджеты
samsung, смартфон, носимый, гаджеты
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