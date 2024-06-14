Специалисты ИНЭУМ им. Брука (входит в «Росэлектронику») разработали одноплатный компьютер на базе процессора «Эльбрус-2С3». Бескорпусное решение МП21 в два раза больше популярной одноплатной платформы Raspberry Pi, но всё равно самое маленькое с процессором «Эльбрус», что делает российскую разработку интересной для множества сфер применения и, что самое важное, обещает глубокую локализацию и участие в импортозамещении.

Размеры платы МП21 составляют 95 × 95 мм. Фактически это модуль COM Express. Встроенное в процессор «Эльбрус-2С3» видеоядро делает платформу удобной для создания высокозащищённых систем отображения информации, например, авиационных. Тактовая частота двухъядерного процессора составит не менее 1600 МГц, а объём оперативной памяти — 8 Гбайт. Процессор не урезанный, подчёркивают в «Ростехе». Он настолько же производительный, как и те, которые используются в полноценных вычислительных системах.

Для отвода тепла от процессора и компонентов платы предусмотрена теплораспределительная пластина. Без пластины модуль МП21 весит около 100 г. Потребляемая им мощность не превышает 40 Вт. Рабочая температура лежит в диапазоне от –40 до +55 °С. Иначе говоря, вполне допустимая для использования платформы в бортовых вычислителях авиационной техники, а оригинальная российская архитектура процессора позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

«МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить иностранные аналоги. Модуль прошел весь цикл испытаний и готов к серийному производству. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора "Эльбрус-2С3". Его массогабаритные характеристики значительно повышают вариативность его использования», — рассказал Игнат Бычков, первый заместитель генерального директора ИНЭУМ им. Брука.

Конструкция модуля МП21 допускает интеграцию твердотельного накопителя объёмом от 60 до 480 Гбайт, производить которые могут в России. С процессорами всё сложнее, они выпускались на Тайване и, похоже, могут ещё долго там оставаться.