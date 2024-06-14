Сегодня 14 июня 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости российская наука и промышленность «Ростех» представил самый маленький комп...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Ростех» представил самый маленький компьютер на «Эльбрусе» — как два Raspberry Pi

Специалисты ИНЭУМ им. Брука (входит в «Росэлектронику») разработали одноплатный компьютер на базе процессора «Эльбрус-2С3». Бескорпусное решение МП21 в два раза больше популярной одноплатной платформы Raspberry Pi, но всё равно самое маленькое с процессором «Эльбрус», что делает российскую разработку интересной для множества сфер применения и, что самое важное, обещает глубокую локализацию и участие в импортозамещении.

Одноплатный компьютер МП21 на базе процессора «Эльбрус-2С3». Источник изображения: архивное фото Росэлектроника/Telegram

Одноплатный компьютер МП21 на базе процессора «Эльбрус-2С3». Источник изображения: архивное фото Росэлектроника/Telegram

Размеры платы МП21 составляют 95 × 95 мм. Фактически это модуль COM Express. Встроенное в процессор «Эльбрус-2С3» видеоядро делает платформу удобной для создания высокозащищённых систем отображения информации, например, авиационных. Тактовая частота двухъядерного процессора составит не менее 1600 МГц, а объём оперативной памяти — 8 Гбайт. Процессор не урезанный, подчёркивают в «Ростехе». Он настолько же производительный, как и те, которые используются в полноценных вычислительных системах.

Для отвода тепла от процессора и компонентов платы предусмотрена теплораспределительная пластина. Без пластины модуль МП21 весит около 100 г. Потребляемая им мощность не превышает 40 Вт. Рабочая температура лежит в диапазоне от –40 до +55 °С. Иначе говоря, вполне допустимая для использования платформы в бортовых вычислителях авиационной техники, а оригинальная российская архитектура процессора позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

«МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить иностранные аналоги. Модуль прошел весь цикл испытаний и готов к серийному производству. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора "Эльбрус-2С3". Его массогабаритные характеристики значительно повышают вариативность его использования», — рассказал Игнат Бычков, первый заместитель генерального директора ИНЭУМ им. Брука.

Конструкция модуля МП21 допускает интеграцию твердотельного накопителя объёмом от 60 до 480 Гбайт, производить которые могут в России. С процессорами всё сложнее, они выпускались на Тайване и, похоже, могут ещё долго там оставаться.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Импорт серверов и СХД в Россию в 2023 году поднялся на 10–15 %
Российские производители предложили запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков
Сотовые операторы наладили импорт оборудования в Россию, но обходится оно намного дороже и замедляет импортозамещение
Китай потратил на оборудование для выпуска чипов почти столько же, сколько все остальные страны на Земле
Noctua продемонстрировала прототип системы охлаждения, использующей принцип термосифона
Власти Южной Кореи готовы поддержать производителей оборудования и материалов для выпуска памяти типа HBM
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, российская наука и промышленность,
Теги: эльбрус, одноплатный, российские разработчики
эльбрус, одноплатный, российские разработчики
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Flow придумала, как ускорить центральные процессоры в 100 раз без переписывания всего софта 37
Doom: The Dark Ages официально анонсирована — со щитом-бензопилой, управляемым механическим драконом и без мультиплеера 28
«BioWare официально мертва»: первый полноценный трейлер Dragon Age: The Veilguard сильно разочаровал игроков 26
Mozilla заблокировала россиянам доступ к расширениям для обхода блокировок 20

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Сидел с широко открытым от изумления ртом»: игроков заворожили 10 минут геймплея за ведьму в Path of Exile 2
В США создана атомная батарейка с впечатляющей эффективностью — разработчик заявляет о новой главе в автономном питании
Вращение ядра Земли замедлилось — это научный факт, заявили учёные
Хакеры помогли восстановить потерянный 10 лет назад доступ к биткоин-кошельку с $3 млн
Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения
Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition ещё никогда не была так близка к релизу — для переиздания уже выпускают патчи 8 мин.
Президент России запретил ИБ-сервисы и услуги из недружественных стран 44 мин.
В «Рувики» появятся ИИ-алгоритмы уже в этом году 55 мин.
«Самое хардкорное "Диско" со времён Disco»: сотрудники ZA/UM рассказали об отменённой игре во вселенной Disco Elysium, которая могла спасти студию 2 ч.
AWS выделит $230 млн на поддержку стартапов в области генеративного ИИ, но деньги они вряд ли увидят 2 ч.
Акции Adobe взлетели на 17 % на фоне успешного квартального отчёта 3 ч.
Глава FromSoftware: Bloodborne заслуживает выйти на ПК 4 ч.
Инсайдер уточнил, когда выйдут Fable и Gears of War: E-Day 5 ч.
YouTube может внедрить рекламу на уровне сервера — её блокировка станет невозможной 5 ч.
Ремастер зомби-слешера про чирлидершу с бензопилой перенесли — дата выхода и первый трейлер Lollipop Chainsaw RePOP 6 ч.
«Ростех» разработал компактный модуль Com Express Type 6 Compact на процессоре «Эльбрус-2С3» 5 мин.
«Ростех» представил самый маленький компьютер на «Эльбрусе» — как два Raspberry Pi 27 мин.
AWS, но в космосе: Phantom Space и Assured Space Access создадут космическое облако Phantom Cloud 43 мин.
MSI представила корпус MAG PANO 100 PZ с панорамным обзором и поддержкой плат с тыльными разъёмами 2 ч.
Срок эксплуатации суперкомпьютеров растёт, несмотря на прекращение поддержки оборудования 2 ч.
Tesla устроит на свои заводы более 1000 роботов-гуманоидов Optimus в следующем году, пообещал Илон Маск 2 ч.
Western Digital создала самый ёмкий в мире кристалл 3D QLC NAND — на 2 Тбит 3 ч.
Беспилотные авто и роботы-доставщики «Яндекса» заработают под брендом «Автономный транспорт» 4 ч.
Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска за перенаправление кадров и ресурсов к конкуренту — ИИ-стартапу xAI 4 ч.
Tesla готовит к выпуску сразу три новых «особенных» электромобиля 5 ч.