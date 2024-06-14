«Наши ядра настолько хороши»: AMD объяснила снижение TDP у большинства чипов Ryzen 9000

Вице-президент AMD Дэвид Макафи (David McAfee) объяснил, почему некоторые модели процессоров Ryzen 9000 имеют более низкий номинальный показатель энергопотребления по сравнению со своими предшественниками Ryzen 7000-й серии, несмотря на схожие характеристики. В частности, речь идёт о восьмиядерной модели Ryzen 7 9700X и шестиядерном Ryzen 5 9600X, показатель TDP которых составляет всего 65 Вт.

Обычно AMD выставляет номинальный показатель TDP на уровне 65 Вт для процессоров без суффикса X. Как правило, эти чипы имеют более скромные тактовые частоты. Однако новые Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X имеют на 100 МГц более высокие частоты по сравнению с Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X.

В интервью порталу Tom’s Hardware корпоративный вице-президент AMD и генеральный менеджер по работе с клиентами AMD Дэвид Макафи (David McAfee) заявил, что новые ядра Zen 5 «настолько хороши», что не требуют высокого значения TDP. Дэвид Макафи также утверждает, что более низкие показатели энергопотребления позволяют AMD обеспечить большую производительность без увеличения энергопотребления и высокой рабочей температуры.

Однако заявления представитель AMD вызывают скепсис, поскольку AMD снизила на 700–800 МГц базовую частоту процессоров Ryzen 9000 по сравнению с моделями Ryzen 7000, а именно на базовой частоте измеряется уровень TDP. Так что фактическое энергопотребление в тех или иных задачах может не так сильно отличаться между чипами на Zen 4 и Zen 5.

Снижение TDP также произошло у 12-ядерного Ryzen 9 9900X — у него это показатель равен 120 Вт, что на 50 Вт ниже, чем у Ryzen 9 7900X. Максимальная частота нового процессора осталась без изменений и составляет 5,6 ГГц, а минимальная была снижена на 300 МГц, до 4,4 ГГц. В то же время флагманский 16-ядерный Ryzen 9 9950X имеет такой же показатель TDP 170 Вт и такую же максимальную частоту 5,7 ГГц, как и Ryzen 9 7950X, но сниженную с 4,5 до 4,3 ГГц базовую частоту.

В совокупности с переходом на новый техпроцесс и вдвое увеличенную пропускную способность кеш-памяти L1 и L2 новые ядра Zen 5 обеспечивают прибавку IPC в 16 % по сравнению с предшественниками.

Представители AMD в том же интервью Tom's Hardware признались, что новые Ryzen 7 9700X и Ryzen 9 9950X приблизятся по игровой производительности к Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D, но не будут быстрее. Осталось выяснить, насколько новинки будут дороже предшественников.