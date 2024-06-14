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«Наши ядра настолько хороши»: AMD объяснила снижение TDP у большинства чипов Ryzen 9000

Вице-президент AMD Дэвид Макафи (David McAfee) объяснил, почему некоторые модели процессоров Ryzen 9000 имеют более низкий номинальный показатель энергопотребления по сравнению со своими предшественниками Ryzen 7000-й серии, несмотря на схожие характеристики. В частности, речь идёт о восьмиядерной модели Ryzen 7 9700X и шестиядерном Ryzen 5 9600X, показатель TDP которых составляет всего 65 Вт.

Источник изображений: VideoCardz

Источник изображений: VideoCardz

Обычно AMD выставляет номинальный показатель TDP на уровне 65 Вт для процессоров без суффикса X. Как правило, эти чипы имеют более скромные тактовые частоты. Однако новые Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X имеют на 100 МГц более высокие частоты по сравнению с Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X.

В интервью порталу Tom’s Hardware корпоративный вице-президент AMD и генеральный менеджер по работе с клиентами AMD Дэвид Макафи (David McAfee) заявил, что новые ядра Zen 5 «настолько хороши», что не требуют высокого значения TDP. Дэвид Макафи также утверждает, что более низкие показатели энергопотребления позволяют AMD обеспечить большую производительность без увеличения энергопотребления и высокой рабочей температуры.

Однако заявления представитель AMD вызывают скепсис, поскольку AMD снизила на 700–800 МГц базовую частоту процессоров Ryzen 9000 по сравнению с моделями Ryzen 7000, а именно на базовой частоте измеряется уровень TDP. Так что фактическое энергопотребление в тех или иных задачах может не так сильно отличаться между чипами на Zen 4 и Zen 5.

Снижение TDP также произошло у 12-ядерного Ryzen 9 9900X — у него это показатель равен 120 Вт, что на 50 Вт ниже, чем у Ryzen 9 7900X. Максимальная частота нового процессора осталась без изменений и составляет 5,6 ГГц, а минимальная была снижена на 300 МГц, до 4,4 ГГц. В то же время флагманский 16-ядерный Ryzen 9 9950X имеет такой же показатель TDP 170 Вт и такую же максимальную частоту 5,7 ГГц, как и Ryzen 9 7950X, но сниженную с 4,5 до 4,3 ГГц базовую частоту.

В совокупности с переходом на новый техпроцесс и вдвое увеличенную пропускную способность кеш-памяти L1 и L2 новые ядра Zen 5 обеспечивают прибавку IPC в 16 % по сравнению с предшественниками.

Представители AMD в том же интервью Tom's Hardware признались, что новые Ryzen 7 9700X и Ryzen 9 9950X приблизятся по игровой производительности к Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D, но не будут быстрее. Осталось выяснить, насколько новинки будут дороже предшественников.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
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