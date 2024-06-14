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Суд взыскал с производителя электроники «Ангстрем» более €1 млрд в пользу «ВЭБ.РФ»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» к производителю микропроцессоров и RFID-систем АО «Ангстрем» о взыскании неустойки по кредитам в размере €1,045 млрд за период с 19 ноября 2019 года по 27 марта 2024 года, а также неустойки из расчета 0,05% годовых с 28 марта 2024 года до момента погашения задолженности. «Иск удовлетворить полностью», — сказано в сообщении на сайте суда, но подробности дела ещё не были опубликованы.

Источник изображения: succo / pixabay.com

Источник изображения: succo / pixabay.com

Напомним, «Ангстрем» был создан в 1963 году как опытный завод в связке с НИИ Точной Технологии. На заводе разрабатывались новые технологии производства микроэлектроники, а также производились опытные партии чипов. Сейчас АО «Ангстрем» — один из ведущих российских разработчиков и производителей полупроводников, от дискретных транзисторов до микроконтроллеров и процессоров. Проблемы к компании начались в прошлом десятилетии, когда не удалось организовать производство чипов на дочернем предприятии «Ангстрем-Т», которое задумывалось как производство полупроводников по нормам 130-90 нм, с возможностью дальнейшей модернизации. Но предприятие не было своевременно запущено, а в 2018 году и вовсе обанкротилось.

Третьим лицом к делу привлечено признанное банкротом АО «Ангстрем-Т». Арбитражный суд Московского округа 17 января 2024 года оставил в силе решение по другому иску «ВЭБ.РФ» о взыскании с АО «Ангстрем» €1,3 млрд, в том числе €815 млн долга по кредиту, €467,5 млн процентов и €25,7 млн неустойки. Суд первой инстанции 21 января 2024 года удовлетворил ходатайство «Ангстрема» об отсрочке исполнения решения и предоставил отсрочку исполнения решения Арбитражного суда сроком на три года. В основе требований по данному иску взыскание задолженности в рамках договора поручительства от 16 января 2012 года, который был заключен для надлежащего исполнения обязательств с АО «Ангстрем-Т» по кредитному договору от 9 апреля 2008 года.

Арбитражный суд Московского округа 23 января подтвердил решение судов нижестоящих инстанций по другому иску, связанному с взысканием с АО «Ангстрем» в пользу «ВЭБ.РФ» 17,8 млрд рублей из требуемых истцом 24,7 млрд рублей. В эту сумму вошли 17,8 млрд рублей мораторных процентов и «проценты, начиная с 4 февраля 2023 года по дату фактической уплаты, из расчёта ключевой ставки 6,5 % годовых, начисленных на сумму 93 770 556 399 рублей 02 копейки по дату погашения», а также госпошлина в 144,5 тыс. рублей.

В марте 2019 года Арбитражный суд Москвы по заявлению «ВЭБ.РФ» ввёл в отношении «Ангстрем-Т» процедуру наблюдения, а 28 октября того же года компания была признана банкротом. В марте 2019 году суд также включил в реестр кредиторов «Ангстрем-Т» долг перед «ВЭБ.РФ» в размере 14,3 млрд рублей. В июне 2019 году суд включил в реестр «Ангстрем-Т» долг перед другими кредиторами в размере 377,7 млн рублей, а также еще одно требование «ВЭБ.РФ» на 83,2 млрд рублей. В конце 2018 года ВЭБ объявил о том, что стал владельцем 100 % голосующих акций «Ангстрем-Т».

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: ангстрем, вэб, судебное разбирательство
ангстрем, вэб, судебное разбирательство
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