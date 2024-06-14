Презентация складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 состоится только 10 июля, но уже сейчас можно оценить дизайн и размеры будущего складного флагмана Samsung. Появившееся на YouTube видео подтверждает то, что ранее можно было увидеть на многочисленных утёкших в Сеть рендерах устройства. Автор ролика сравнивает макет Samsung Galaxy Z Fold6 с настоящим Z Fold5, и различия в корпусах весьма заметны.

Первым делом в глаза бросается более «угловатая» форма устройства, напоминающая Galaxy S24 Ultra. Внешний экран Galaxy Z Fold6 стал шире, а рамки — тоньше, чем у предшественника. Рамки основного дисплея также уменьшились, хотя разница и не так заметна. В дизайне рамы разработчики отказались от закруглений и кривизны, но конструкция шарниров визуально осталась без изменений. Новый «остров» для камеры имеет более чистый дизайн, а линзы камеры расположены на одном уровне с ним.

Galaxy Z Fold6 примерно на миллиметр тоньше своего предшественника: толщина Z Fold5 составляет 13,5 мм, а Z Fold6 — 12,5 мм. Насколько это изменение повлияет на удобство пользования устройством, покажет время.