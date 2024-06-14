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Lian Li представила корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini в стиле итальянских суперкаров

К и без того бесчисленному количеству различных версий компьютерного корпуса O11 Dynamic компания Lian Li добавила ещё одну — O11 EVO RGB Automobili Lamborghini. Новинка выделяется на фоне прочих моделей серии O11 EVO стилистикой элементов, имитирующих компоненты суперкаров знаменитой итальянской марки.

Источник изображений: Lian Li

Источник изображений: Lian Li

Элементы фронтальной части корпуса Lian Li O11 EVO RGB Automobili Lamborghini покрыты карбоновой плёнкой. Крепежные элементы слотов расширения, а также верхние и нижние торцы корпуса оснащены полосками цвета Giallo Orion (один из цветов автомобилей Lamborghini). На фронтальной стеклянной стенке располагается логотип итальянского автопроизводителя.

На задней стенке корпуса Lian Li вместо вентилятора установила 5-дюймовый цветной экран с разрешением 800 × 480 пикселей, имитирующий цифровой дисплей приборной панели спорткаров Lamborghini. Только вместо скорости и числа оборотов в минуту на него выводится информация о температуре видеокарты, частоте центрального процессора и его загруженность.

Корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini будет выпущен ограниченной партией в 6498 экземпляров. На правой боковой крышке производитель установил табличку, на которой указан номер корпуса в партии.

Во всём остальном новинка повторяет стандартную модель корпуса O11 EVO RGB. Размеры корпуса составляют 478 × 290 × 471 мм. Он поддерживает установку материнских плата E-ATX (менее 280 мм), ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Корпус также сохранил возможность изменения положения лотка для материнской платы для её установки на другой стороне.

Фронтальная, левая, а также частично правая боковая стенки выполнены из закалённого стекла толщиной 4 мм. Новинка двухсекционная, предоставляет много свободного места для прокладки кабелей питания.

Корпус поддерживает установку до 9 вентиляторов размером до 140 мм. Для него заявляется поддержка видеокарт длиной до 455,7 мм, процессорных кулеров высотой до 167 и блоков питания длиной до 220 мм. Он поддерживает установку радиаторов СЖО размером до 420 мм верху, до 360 мм на боковой внутренней стенке и до 360 мм снизу. Посадочные места для боковых вентиляторов можно также использовать для установки двух 3,5-мм HDD или четырёх 2,5-дюймовых SSD. За лотком материнской платы находятся ещё два места для 2,5-дюймовых накопителей, а также клетка для двух 3,5-дюймовых или двух 2,5-дюймовых носителей.

Фронтальная панель разъёмов Lian Li O11 EVO RGB Automobili Lamborghini представлена двумя USB 3.0, одним USB 3.1 Type-C, одним 3,5-мм комбинированным аудиовыходом. На боковой грани правой стенки находятся кнопки смены цвета, режима и яркости подсветки, а также кнопки питания и перезапуска ПК.

О стоимости корпуса O11 EVO RGB Automobili Lamborghini производитель ничего не сообщил.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: lian li, компьютерный корпус, lamborghini, коллаборация
lian li, компьютерный корпус, lamborghini, коллаборация
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