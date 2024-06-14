Lian Li представила корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini в стиле итальянских суперкаров

К и без того бесчисленному количеству различных версий компьютерного корпуса O11 Dynamic компания Lian Li добавила ещё одну — O11 EVO RGB Automobili Lamborghini. Новинка выделяется на фоне прочих моделей серии O11 EVO стилистикой элементов, имитирующих компоненты суперкаров знаменитой итальянской марки.

Элементы фронтальной части корпуса Lian Li O11 EVO RGB Automobili Lamborghini покрыты карбоновой плёнкой. Крепежные элементы слотов расширения, а также верхние и нижние торцы корпуса оснащены полосками цвета Giallo Orion (один из цветов автомобилей Lamborghini). На фронтальной стеклянной стенке располагается логотип итальянского автопроизводителя.

На задней стенке корпуса Lian Li вместо вентилятора установила 5-дюймовый цветной экран с разрешением 800 × 480 пикселей, имитирующий цифровой дисплей приборной панели спорткаров Lamborghini. Только вместо скорости и числа оборотов в минуту на него выводится информация о температуре видеокарты, частоте центрального процессора и его загруженность.

Корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini будет выпущен ограниченной партией в 6498 экземпляров. На правой боковой крышке производитель установил табличку, на которой указан номер корпуса в партии.

Во всём остальном новинка повторяет стандартную модель корпуса O11 EVO RGB. Размеры корпуса составляют 478 × 290 × 471 мм. Он поддерживает установку материнских плата E-ATX (менее 280 мм), ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Корпус также сохранил возможность изменения положения лотка для материнской платы для её установки на другой стороне.

Фронтальная, левая, а также частично правая боковая стенки выполнены из закалённого стекла толщиной 4 мм. Новинка двухсекционная, предоставляет много свободного места для прокладки кабелей питания.

Корпус поддерживает установку до 9 вентиляторов размером до 140 мм. Для него заявляется поддержка видеокарт длиной до 455,7 мм, процессорных кулеров высотой до 167 и блоков питания длиной до 220 мм. Он поддерживает установку радиаторов СЖО размером до 420 мм верху, до 360 мм на боковой внутренней стенке и до 360 мм снизу. Посадочные места для боковых вентиляторов можно также использовать для установки двух 3,5-мм HDD или четырёх 2,5-дюймовых SSD. За лотком материнской платы находятся ещё два места для 2,5-дюймовых накопителей, а также клетка для двух 3,5-дюймовых или двух 2,5-дюймовых носителей.

Фронтальная панель разъёмов Lian Li O11 EVO RGB Automobili Lamborghini представлена двумя USB 3.0, одним USB 3.1 Type-C, одним 3,5-мм комбинированным аудиовыходом. На боковой грани правой стенки находятся кнопки смены цвета, режима и яркости подсветки, а также кнопки питания и перезапуска ПК.

О стоимости корпуса O11 EVO RGB Automobili Lamborghini производитель ничего не сообщил.