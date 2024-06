Disney внедрил «рекламные игры» в стриминговые сервисы Hulu и ESPN

Компания Disney начала тестировать на платформах Hulu и ESPN новый формат рекламы, который позволяет зрителям взаимодействовать с рекламными роликами при помощи пульта. Данный формат получил название «Рекламные игры» (Advergames).

Пока запущены два варианта такой рекламы — викторина Quiz Show, в которой нужно отвечать на вопросы, и игра «Beat the Clock», где при помощи дистанционного пульта необходимо забивать мячи для гольфа в лунки, пишет The Verge. Игровая реклама состоит из брендированного контента и в роликах будут активно демонстрироваться логотипы и слоганы известных компаний. Например, в игре Beat the Clock присутствует брендинг сети гольф-клубов Topgolf.

Основная идея этого формата состоит в том, что он позволяет рекламодателям получить обратную связь, действительно ли зрителей заинтересовала их реклама. Кроме того, появление новых форматов рекламы означает дополнительный доход и для самих стриминговых платформ компании. Так, в последнем финансовом отчёте Disney было отмечено, что её бизнес в сфере стриминга приблизился к точке безубыточности после того, как к тарифам с рекламой привлекли больше подписчиков.

Для реализации Advergames Disney вошла в сотрудничество с компанией потокового телевидения BrightLine, а на Disney+ уже появилась реклама от Kerv, которая показывает QR-коды, ведущие по клику непосредственно на страницу продукта.

Что касается спортивного канала ESPN, то появление рекламы в той или иной форме кажется неизбежным, отмечает The Verge, а вот на других стриминговых сервисах Disney пока единственный способ избежать рекламы — это заплатить за подписку.