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Контроллер Logitech F710 попал в новый иск о крушении глубоководного аппарата «Титан»

Семья французского исследователя морских глубин Поля-Анри Луи Эмиля Наржоле (Paul-Henri Louis Emile Nargeolet), погибшего в составе экипажа из пяти человек в ходе погружения глубоководного обитаемого аппарата (ГОА) Titan, стала первой, кто подал иск о причинении смерти по неосторожности к оператору подводного аппарата OceanGate, а также наследникам владельца и гендиректора компании Стоктона Раша (Stockton Rush), пишет TechSpot.

Источник изображения: TechSpot

Источник изображения: TechSpot

В иске, поданном в суд округа Кинг штата Вашингтон, OceanGate и другие организации обвиняются в «грубой халатности» в связи со смертельным инцидентом, происшедшим 18 июня 2023 года. В документе указано, что OceanGate и тоже погибший в инциденте Стоктон Раш «не раскрыли» ключевые факты о состоянии и прочности подводного аппарата, зная которые Наржоле никогда не согласился бы участвовать в погружении на Titan.

В частности, сообщается, что Titan был сделан из углеродного волокна, которое может треснуть при многократном сжатии, а не из обычно используемого при изготовлении подводных лодок титана. Также отмечено, что аппарат не прошёл испытания и не имел соответствующей сертификации.

Источник изображения: Logitech

Источник изображения: Logitech

Кроме того, упоминается, что для управления глубоководным аппаратом вместо специального контроллера использовался игровой манипулятор Logitech F710 стоимостью $30, подключённый к системе через Bluetooth-соединение, а не с помощью провода. Также отмечено, что в главном отсеке Titan была лишь одна физическая кнопка — для включения питания, а всё остальное оборудование, включая индикаторы и датчики, было сенсорным.

Впрочем, в иске не указан какой-то элемент, послуживший причиной катастрофы. Вместо этого в нём утверждается, что инцидент был обусловлен последовательной цепочкой отказов нескольких неправильно спроектированных или изготовленных деталей и систем.

Семья погибшего потребовала возмещения ущерба в размере $50 млн. «Мы надеемся, что благодаря этому иску мы сможем получить ответы для семьи о том, как именно это произошло, кто был в это вовлечён и как они могли это допустить», — заявил адвокат истца Тони Бузби (Tony Buzbee).

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Рубрики: Новости Hardware, манипуляторы, устройства ввода графики,
Теги: logitech, игровой контроллер, батискаф, иск
logitech, игровой контроллер, батискаф, иск
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