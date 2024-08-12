Galax подтвердила, что GeForce RTX 4070 незаметно перейдёт с GDDR6X-памяти на более медленную GDDR6

Компания Galax готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 4070 OC 2X, оснащённую более медленной памятью GDDR6, пишет портал VideoCardz. Оригинальная версия этого ускорителя выпускается с более скоростной памятью GDDR6X. Новая версия видеокарты будет предлагаться в точно такой же упаковке, поэтому перед покупкой рекомендуется более внимательно ознакомиться с техническими характеристиками карты, чтобы обнаружить разницу.

Новая версия Galax GeForce RTX 4070 OC 2X с памятью GDDR6 будет использовать ту же систему охлаждения, что и оригинальная модель. Толщина видеокарты тоже не изменится и будет составлять два слота расширения. Для дополнительного питания ускоритель оснащён одним 8-контактным разъёмом PCIe. Как пишет VideoCardz, печатная плата новой версии видеокарты будет такой же, как у оригинальной модели с памятью GDDR6X, однако полноценных снимков платы пока нет, поэтому детально сравнить разницу пока невозможно.

Также известно, что новая версия Galax GeForce RTX 4070 OC 2X получит другой графический процессор — AD104-251 вместо AD104-250. Однако количество ядер CUDA в нём будет прежним и составит 5888 штук.

Основное отличие между двумя видеокартами будет заключаться в используемой памяти. Модель на базе AD104-251 получит память GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с на контакт. Версия на базе AD104-250 работает с памятью GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с. Объём памяти при этом не изменится и составит 12 Гбайт. Также не поменяется и разрядность шины памяти, которая составляет 192 бит. О показателе энергопотребления новой версии Galax GeForce RTX 4070 OC 2X пока ничего не сообщается.