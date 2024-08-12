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«Яндекс» начал подсказывать пользователям сервисы, где видео грузятся быстрее

В «Яндекс Поиске» и «Яндекс Браузере» появился детектор медленной загрузки видеороликов. Благодаря новому инструменту пользователи, столкнувшиеся с долгой загрузкой и «зависаниями» видео, получили возможность быстро найти тот же контент на других ресурсах. В случае отсутствия полного аналога сервис предложит выбор из наиболее похожего материала.

Источник изображений: Яндекс

Источник изображений: Яндекс

«Когда Поиск по видео индексирует на нескольких площадках одинаковые ролики, он объединяет их в "дубли", а затем показывает как альтернативу контенту с медленной загрузкой», — объяснили в пресс-службе. Система теперь сама определяет видео, загрузка которого превышает типичные показатели, и предлагает пользователю посмотреть его на других площадках.

Аналогичным образом работает детектор медленной загрузки роликов в «Яндекс Браузере»: при возникновении задержек с загрузкой видео пользователю будет предложено найти этот же или похожий контент на других ресурсах. Инструмент уже доступен в десктопной версии веб-обозревателя, а в мобильной версии должен появиться в ближайшее время.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: яндекс браузер, яндекс, видео
яндекс браузер, яндекс, видео
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