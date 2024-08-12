Sony представила самые быстрые SSD формата M.2 2230 со скоростью до 7400 Мбайт/с

Бренд Nextorage, принадлежащий компании Sony, представил новую серию компактных твердотельных NVMe-накопителей G Series ME формата M.2 2230 для мини-ПК и портативных игровых приставок. Представленные новинки являются довольно быстрыми представителями в своём классе SSD.

Производитель заявляет для накопителей серии G Series ME скорость последовательного чтения до 7400 Мбайт/с и скорость последовательной записи до 6200 Мбайт/с. Производительность SSD в операциях случайного чтения и записи заявлены на уровне 750 тыс. и 850 тыс. IOPS соответственно.

Nextorage не сообщает, какой контроллер используется в составе накопителей G Series ME, отмечая лишь его передовые характеристики и отсутствие буферной памяти DRAM. В новинках также применяются чипы флеш-памяти 3D TLC NAND и кеш-память SLC, которая формируется из незанятого пространства на SSD.

Серия накопителей Nextorage G Series ME состоит из моделей объёмом 1 и 2 Тбайт. Для первой производитель заявляет ресурс в 600 TBW (терабайт перезаписанной информации), для второй — 1200 TBW. На обе версии предоставляется пятилетняя гарантия.

Модель накопителя Nextorage G Series ME объёмом 1 Тбайт оценивается примерно в $149, а версия на 2 Тбайт — примерно в $265. Они уже доступны в продаже в Японии. О появлении новинок на других рынках ничего не сообщается.