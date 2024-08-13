Ретейлеры попросили не запрещать смартфоны без RuStore — это сделает продажи iPhone нелегальными

Торговые сети и производители телефонов обратились к российским властям с призывом не принимать закон о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного RuStore. Это выведет из легального поля продукцию Apple, Samsung, Huawei и Honor, в которой российский магазин приложений отсутствует, а продавцам инициатива грозит финансовыми потерями.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК — входят DNS, Huawei, «Ситилинк» и другие компании) 8 августа направила на имя зампредов правительства Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Григоренко письмо с просьбой не поддерживать законопроект о запрете продажи в России устройств без предустановленного RuStore, узнал «Коммерсантъ». Инициатива предусматривает внесение изменений в закон «О защите прав потребителей» — её выдвинула группа законодателей обеих палат. В письме говорится, что если закон будет принят, магазины лишатся возможности торговать продукцией Apple, понесут финансовые убытки, а на рынке вырастут серые продажи. Учитывая, что законопроект запрещает продавцам осуществлять предварительную установку магазина приложений на устройства самостоятельно, запрет распространится и на некоторые модели под управлением Android. Это грозит закрытием целым сетям магазинов, торгующих электроникой.

Администрация RuStore предполагает, что закон поможет увеличить число пользователей платформы, и на ней можно будет начать продавать рекламу. Пока магазин приложений прибыли не приносит, но, уверен близкий к ответственной за проект VK источник, он готовится выйти на самоокупаемость с опережением графика. За первую половину 2024 года число установок RuStore превысило 70 млн; сейчас в магазине более 40 тыс. приложений от разработчиков из 40 стран, гласят данные, опубликованные в недавнем финансовом отчёте VK. Магазин приложений входит в сегмент «Экосистемные сервисы и прочие направления» наряду с сервисами Mail.ru, VK Pay и умной колонкой «Капсула» — его выручка за первое полугодие выросла на 13,9 % год к году до 11,2 млрд руб.

Запрет распространяется не только на гаджеты без предустановленного RuStore, но и на устройства, где нет возможности производить оплату внутри скачанных из российского магазина приложений. Нормы не распространяются на товары из ЕАЭС, а это грозит ростом серого импорта и сокращением отчислений в бюджет РФ. Оборот только продукции Apple в России оценивается в 250 млрд руб., и их вывод из легального поля грозит сокращением таможенных платежей в бюджет РФ на сумму около 50 млрд руб. В теории торговые сети могут вскрывать коробки с Android-смартфонами и устанавливать на устройства APK-файлы RuStore или вкладывать в упаковку наклейки с QR-кодом со ссылкой на скачивание магазина приложений. Но в случае с продукцией Apple такая возможность отсутствует, а она занимает около 34 % доли российского рынка смартфонов в денежном выражении.

В Минцифры заявили, что законодательная инициатива продолжает общемировой тренд на политику по снятию барьеров для работы альтернативных магазинов приложений. В частности, такую директиву содержит европейский «Закон о цифровых рынках», и если Apple будет технически исполнять его требования, то появится возможность устанавливать RuStore и на iPhone. Ведомство допускает, что предварительной установкой российского магазина приложений всё-таки могут заняться и торговые сети.