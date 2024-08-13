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ФАС призвала DNS, «Ситилинк» и «М.видео» добровольно ограничить цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала крупные торговые сети, в том числе DNS, «Ситилинк» и «М.видео» в добровольном порядке ограничить цены и наценки на некоторые товары в категориях электроники и бытовой техники.

Источник изображения: dns-shop.ru

Источник изображения: dns-shop.ru

Эта мера, по мнению ведомства, поможет не допустить роста цен на эти товары, сделает их доступнее и положительно повлияет на рынок в целом. «Ведомство также напоминает участникам рынка о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен», — говорится в заявлении ФАС. В «М.видео» пообещали в ближайшее время подготовить перечень товаров, цены на которые будут зафиксированы с конца августа по конец сентября; в «Ситилинке» инициативу ФАС «концептуально» поддержали и также пообещали подготовить список товаров; в DNS от комментариев отказались, передаёт РБК.

После введения очередного пакета европейских санкций в отношении России эксперты рынка выразили мнение, что к осени цены на электронику могут вырасти — усложнятся механизмы международных расчётов и параллельного импорта. С началом украинских событий из России ушли многие иностранные производители, и их продукция стала завозиться в страну через параллельный импорт — в обход официальных поставок. Это коснулось, в частности, компаний Samsung, HP, LG, Bosch и Apple, некоторые из которых прекратили сборку своей продукции в стране.

После включения механизмов параллельного импорта диспозиция брендов на российском рынке значительно изменилась. По итогам первой половины 2024 года пятёрку наиболее популярных брендов смартфонов составили Redmi, Tecno, Realme, Infinix и Samsung, тогда как Apple из неё вылетела. В категории ноутбуков MSI уступила лидерство Asus и Huawei.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: фас россии, dns, ситилинк, м.видео
фас россии, dns, ситилинк, м.видео
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ФАС призвала DNS, «Ситилинк» и «М.видео» добровольно ограничить цены
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