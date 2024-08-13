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Apple передумала использовать дисплеи LG MicroLED в умных часах — корейцы требуют компенсации

LG является давним поставщиком дисплеев для Apple, например, для линейки мониторов Studio Display, и вкладывает большие средства в развитие перспективных технологий для новых «яблочных» устройств. Одной из таких разработок стал дисплей MicroLED для Apple Watch Ultra. Но Apple отказалась от реализации этого проекта, и теперь LG хочет получить компенсацию за понесённые расходы.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Изначально использование дисплея MicroLED в Apple Watch Ultra казалось перспективной идеей — плюсами технологии по сравнению с MiniLED являются качественная цветопередача, высокая яркость и энергоэффективность. MicroLED превосходит OLED по яркости подсветки при пониженном энергопотреблении. К сожалению, все эти преимущества были перечёркнуты ожидаемыми значительными затратами при масштабировании производства, что вынудило Apple отказаться от реализации проекта, невзирая на договорённости.

LG вложила существенные средства в разработку продукта, в том числе приобрела 14 патентов США, так или иначе относящихся к экранным технологиям MicroLED. Более того, компания привлекла к разработке других партнёров и инвесторов, которые теперь тоже понесут убытки. Отказ Apple приведёт к расторжению нескольких крупных контрактов, простою дорогостоящего оборудования и перепрофилированию уже нанятых для участия в проекте специалистов.

Учитывая вышеизложенное, желание LG получить компенсацию за понесённые расходы представляется само собой разумеющимся.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: apple, lg, microled, miniled, oled, watch ultra
apple, lg, microled, miniled, oled, watch ultra
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