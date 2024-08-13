Соцсеть X не справилась с бесперебойной трансляцией интервью Трампа Маску

Состоявшаяся накануне беседа Илона Маска (Elon Musk) с бывшим президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) началась не очень удачно. Интервью на платформе X Spaces было запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (13 августа в 3:00 мск), но оно прервалось сразу же после начала и возобновилось через 42 минуты.

Пользователи соцсети X, которым удалось войти в аудиокомнату Spaces, сообщили, что мероприятие началось с музыки, которая играла в аккаунте Трампа в течение 30 минут. Через 18 минут после того, как должно было начаться интервью, Маск заявил, что платформа оказалась целью «массированной DDoS-атаки», из-за которой раздел Spaces не смог продолжить работу в штатном режиме.

При этом платформа X в целом работала нормально — как сообщает ресурс The Verge со ссылкой на источник в администрации соцсети, в реальности DDoS-атаки не было, и вероятность того, что заявление Маска не соответствует действительности, составляет «99 %». В серии последующих публикаций бизнесмен сообщил, что система тестировалась на 8 млн одновременных слушателей, а на начало интервью к аудиокомнате подключились 915 тыс. человек. В инциденте он обвинил политических оппонентов бывшего президента, который решил снова баллотироваться на этот пост.