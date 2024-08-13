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Анонсирован олдскульный шутер Gravelord в духе Quake и Duke Nukem про вставшего на путь мести гробовщика

Небольшая (всего пять человек) словацкая студия Fatbot Games, известная по серии Vaporum, посредством портала IGN представила олдскульный шутер Gravelord, в котором прослеживаются черты Quake и Duke Nukem.

Источник изображений: Fatbot Games

Источник изображений: Fatbot Games

Разработчики позиционируют Gravelord как шутер старой школы в духе Doom и Quake с современной графикой и звуком, крутым героем, вручную созданными уровнями, обилием секретов и ордами врагов.

Игрокам достанется роль здорового как буйвол гробовщика Квидо, отправившегося мстить за отца. Герой комментирует происходящее «коронными фразочками в стиле Дюка Нюкема» с характерным английским акцентом.

Пользователям предстоит бегать и прыгать по уровням «словно легкоатлеты», превращать врагов в кровавую кашу с помощью мощного оружия, включая фантомную лопату, и усиливать Квидо благодаря картам Таро.

С собой можно носить лишь несколько карт — придётся подбирать комбинацию, подходящую под конкретный стиль игры, а также искать синергии оружия и альтернативных режимов огня.

Скриншоты
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Обещают абстрактный дизайн уровней и хитро запрятанные секреты, прокачку оружия, подачу истории в виде страниц комиксов, изменения лица Квидо в зависимости от ситуации и текстовый перевод на русский.

Gravelord создаётся для ПК (Steam) и не имеет сроков выхода. Судя по описанию в сервисе Valve, перед релизом игра пройдёт через ранний доступ, так как редактор уровней в проекте появится лишь после выпуска «полной версии».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс,
Теги: gravelord, fatbot games, шутер
gravelord, fatbot games, шутер
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