Twitch добавит поддержку коротких видео, которые будут доступны в веб-версии платформы

После успешного запуска фото- и текстовых Stories в прошлом году, Twitch анонсировал новый формат взаимодействия создателей контента со своими зрителями. Теперь стримеры смогут записывать короткие 60-секундные видео непосредственно в мобильном приложении Twitch или загружать видео из галереи своего смартфона, сообщает TechCrunch.

Сервис рассматривает эту функцию как способ для стримеров взаимодействовать со своей аудиторией, находясь вне дома и вдали от своего обычного оборудования для стриминга. «Мы хотим, чтобы наши создатели контента могли делиться моментами своей жизни прямо на нашей платформе, не прибегая к использованию других социальных сетей», — заявил представитель Twitch.

Формат Stories, впервые популяризированный Snapchat более десяти лет назад, уже давно стал стандартом для большинства социальных платформ, включая Instagram✴, TikTok, WhatsApp и Facebook✴. Теперь и Twitch присоединяется к этому тренду, предлагая своим пользователям аналогичную функцию.

Помимо возможности делиться моментами из своей жизни, видео Stories в Twitch также предлагают ряд инструментов для интерактивного взаимодействия со зрителями. Стримеры смогут задавать вопросы, проводить опросы, создавать персонализированные видеообращения с помощью функции @mentions (упоминания), анонсировать предстоящие трансляции и сообщать об изменениях в расписании.

Несмотря на то, что Twitch стремится удержать создателей контента в рамках своей платформы, эксперты отмечают, что крупные стримеры вряд ли откажутся от использования других социальных сетей для продвижения своего контента.

Важно отметить, что в отличие от фото- и текстовых Stories, которые были доступны только в мобильном приложении, видео Stories будут доступны и через веб-версию Twitch. Компания объясняет это решение тем, что большинство зрителей предпочитают использовать именно веб-версию платформы.