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Owlcat Games начнёт издавать игры сторонних студий — разработчики Warhammer 40,000: Rogue Trader помогут создателям двух RPG

Owlcat Games, известная по Pathfinder: Kingmaker, Pathfinder: Wrath of the Righteous и Warhammer 40,000: Rogue Trader, объявила, что отправляется в новое приключение — студия будет теперь не только разрабатывать игры, но и издавать их.

Источник изображения: Owlcat Games

Источник изображений: Owlcat Games

В роли издателя Owlcat Games будет помогать другим студиям рассказывать захватывающие истории через сюжетные игры и RPG, которые подарят геймерам новый и увлекательный опыт.

Отсмотрев более 50 потенциальных проектов для сотрудничества, Owlcat подписала контракты с двумя командами разработки — Emotion Spark Studio из Сербии и Another Angle Games из Польши.

Emotion Spark трудится над сюжетной изометрической ролевой игрой Rue Valley в духе Disco Elysium. По сюжету герой застревает во временной петле и должен разобраться со своими психологическими проблемами. Релиз ожидается в Steam.

Проект Another Angle — пошаговая ролевая игра Shadow of the Road в антураже феодальной Японии с элементами магии (в виде ёкаев) и стимпанка (огромные боевые роботы). Тоже создаётся для Steam.

Rue Valley и Shadow of the Road пока на ранних стадиях разработки — новостями о них поделятся на gamescom 2024

Rue Valley и Shadow of the Road пока на ранних стадиях разработки — новостями о них поделятся на gamescom 2024

В пресс-релизе упоминается, что Owlcat также завладела издательским лейблом Meta Publishing, который помогал студии выпустить Pathfinder: Wrath of the Righteous. Показ новых игр от него (Biped 2, Nested Lands) ожидается на gamescom 2024.

Тем временем в разработке у самой Owlcat находятся четыре игры, одна из которых (партийная RPG) создаётся на Unreal Engine 5, имеет куда больший бюджет и будет заметно более кинематографичной, чем предыдущие работы студии.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Анонс,
Теги: rue valley, emotion spark, shadow of the road, another angle, owlcat games, ролевая игра
rue valley, emotion spark, shadow of the road, another angle, owlcat games, ролевая игра
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