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Google представила смарт-часы Pixel Watch 3 в двух размерах 41 и 45 мм, но со старым дизайном

В рамках большой презентации новых продуктов компания Google представила сегодня смарт-часы Pixel Watch 3. Издалека их сложно отличить от предыдущей модели Pixel Watch 2, однако новинка, в отличие от предшественника, предлагается в двух типоразмерах корпуса — 41 и 45 мм.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Внутри Pixel Watch 3 используется тот же процессор Snapdragon W5+ Gen 1 для носимых устройств, а также аналогичный набор сенсоров, включая датчики для считывания сердцебиения, ЭКГ, уровня насыщения крови кислородом, термометр и GPS. В составе часов также имеется чип с поддержкой сверхширокополосной связи UWB, который позволяет им находить и отслеживать другие устройства с поддержкой UWB точнее, чем при помощи Bluetooth. С помощью часов также можно открывать автомобиль, если последний поддерживает такую функцию.

Младшая 41-мм модель Pixel Watch 3 оснащена экраном 1,2-дюйма, старшая 45-мм версия получила дисплей с диагональю 1,4 дюйма. Оба имеют пиковую яркость 2000 кд/м2 и частоту обновления от 1 до 60 Гц. Рамки экрана стали меньше на миллиметр по сравнению с предшественником.

Модель Pixel Watch 3 в корпусе 41 мм работает от батареи на 310 мА·ч, старшая версия получила аккумулятор на 420 мА·ч. В обоих случаях это больше, чем предлагала модель Pixel Watch 2 (294 мА·ч). Google обещает, что новые Pixel Watch 3 проработают без подзарядки до 24 часов при постоянно включённом экране с Always On Display. В режиме экономии энергии заряда хватит до 36 часов. Заряжаются новые смарт-часы на 20 % (на 15 минут) быстрее предшественника.

Pixel Watch 3 получили поддержку Bluetooth LE Audio — энергоэффективного аудио протокола Bluetooth для прослушивания музыки. Пожалуй, ключевыми особенностями новых Pixel Watch 3 являются их программные возможности. Например, часы получили функцию SOS, которая самостоятельно позвонит в службу спасения, если определит, что у пользователя отсутствует пульс. Производитель также доработал фитнес-функции нового устройства. Например, при кардионагрузках часы посоветуют выбрать необходимый темп тренировки для поддержания нужной частоты сердечного ритма. Также устройство следит за отдыхом после тренировок и сообщает, готов ли пользователь к следующей. С помощью часов можно управлять камерами смартфона, получить доступ к камере Nest Cam или дверному звонку Nest Doorbell, а также использовать навигацию Google Maps в автономном режиме.

Модель Pixel Watch 3 размером 41 мм с Bluetooth и Wi-Fi оценивается в 350 долларов, а та же конфигурация для модели размером 45 мм получила ценник в 400 долларов. В версиях LTE стоимость каждой модели увеличивается на $100. В продаже Pixel Watch 3 появятся с 10 сентября.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: pixel watch 3, смарт-часы, google
pixel watch 3, смарт-часы, google
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