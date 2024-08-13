В Steam и VK Play вышел бесплатный роглайт-боевик Kiborg: Arena от российских разработчиков

Как и было обещано, 13 августа состоялся релиз Kiborg: Arena («Киборг: Арена») — бесплатного пролога к научно-фантастическому роглайт-боевику Kiborg («Киборг») от российской Sobaka Studio (Redeemer, Remedium).

Kiborg: Arena уже доступна для ознакомления в сервисах Steam и VK Play. Размер пролога составляет около 7,5 Гбайт. Ранее сообщалось, что до конца сентября «Арена» появится на PS5, Xbox Series X и S.

Релиз Kiborg: Arena сопровождался минутным геймплейным трейлером (прикреплён ниже). Примечательно, что и в оригинальной, и в английской версиях ролика героя называют Морганом Ли, хотя в русском издании он должен быть Василием.

Скриншоты

В роли Моргана Ли (Василия) — клона лидера сопротивления Моргана Ли (Василия) — пользователям Kiborg: Arena предстоит сражаться на арене колизея планеты-тюрьмы Сигма, чтобы поддерживать оппозицию на плаву.

Игроки будут уничтожать волны врагов, покупать апгрейды для оружия, прокачивать импланты и комбинировать разные части нанокостюма. Обещают кровавые сражения, бесконечный режим и полный перевод на русский (и английский).

Выпуском Kiborg: Arena разработчики намерены привлечь к Kiborg больше людей, а также собрать отзывы пользователей: в Steam студия уже получила порцию конструктивной критики.

Что касается основной игры, то Kiborg создаётся для PC (Steam, Epic Games Store, VK Play) и консолей, но сроков выхода пока не имеет. Заявлены запретные технологии для изучения, яркие персонажи и процедурная генерация заданий.