Google Pixel 9 с помощью ИИ-функции поможет создавать идеальные фотографии

В рамках презентации новых устройств 13 августа Google представила серию Pixel 9 со встроенной в камеру функцией искусственного интеллекта, которая поможет снимать и редактировать фотографии на профессиональном уровне без каких-либо технических навыков.

Одной из ключевых новинок стала функция «Add Me», позволяющая добавлять фотографа в групповой снимок. Система сканирует окружение, делает фото группы, а затем предлагает фотографу занять место в кадре, создавая иллюзию одновременного присутствия всех участников.

Функция «Reimagine» в Magic Editor дает возможность изменять фон фотографии с помощью обычных текстовых запросов. Пользователи могут, например, превратить дневной снимок в ночной или добавить на небо НЛО.

«Autoframe» — еще одна функция Magic Editor, основанная на ИИ. Она анализирует фотографию и предлагает четыре варианта кадрирования, улучшая композицию снимка. Функция может добавить «сгенерированные пиксели» по краям кадра, чтобы объект съёмки был расположен в соответствии с правилом третей, или даже предложить вертикальное кадрирование для изначально горизонтальной фотографии.

Долгожданная функция «Zoom Enhance» наконец-то появилась в линейке Pixel 9. С её помощью можно увеличить определённые участки фотографии, генерируя дополнительные пиксели для повышения чёткости всего изображения.

Google также улучшила функцию «Video Boost», ускорив обработку видео в два раза и добавив поддержку телеобъектива и масштабирования до 20x. Теперь система может повышать разрешение видео до 8K.

Кроме того, полностью переработана функция панорамной съёмки, в неё интегрированы технологии HDR+ и Night Sight, а также изменён процесс захвата изображений.

Представитель Google заявил: «Наша цель — предоставить пользователям самые передовые инструменты для фото- и видеосъемки, делая процесс творчества максимально простым и интуитивным».