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Разработчикам сообщили, что Nintendo Switch 2 до апреля не выйдет

Цикличность выхода новых игровых консолей у основных участников рынка более или менее синхронизирована из соображений конкуренции, поэтому Nintendo Switch от своего почтенного по меркам сегмента возраста страдает не меньше более крупных сородичей. Разработчики игр получили от компании информацию, согласно которой рассчитывать на выход консоли нового поколения следует не ранее апреля 2025 года.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Об этом в своём подкасте заявил руководитель ресурса GamesIndustry.biz Крис Дринг (Chris Dring). В мае компания Nintendo заявила, что представит игровую консоль следующего поколения в текущем фискальном году, который продлится до 31 марта 2025 года включительно. Как пояснил Дринг, ни один из разработчиков игр, с которыми он общался, не рассчитывает на выход новой консоли Nintendo в текущем фискальном году. По его словам, компания сама дала своим партнёрам установку, согласно которой рассчитывать на выход новой консоли данной марки в текущем фискальном году не следует. Впрочем, даже в этом случае многие разработчики рассчитывают, что новинка Nintendo будет выпущена не позднее апреля или мая 2025 года.

Представленная в марте 2017 года, нынешняя Nintendo Switch сейчас достигла семилетнего возраста, что по меркам игровых консолей довольно много. Фактически, среди консолей этой марки именно Switch считается главным «долгожителем». По состоянию на конец июня, компания смогла реализовать 143,42 млн консолей Nintendo Switch. В первом квартале текущего года было реализовано 13,5 млн штук, а всего по итогам этого фискального года Nintendo рассчитывает продать 13,5 млн консолей. Если Switch достигнет прогнозируемых объёмов реализации, то ей удастся стать самой популярной игровой консолью, сместив с этой позиции Sony PlayStation 2.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, слухи,
Теги: nintendo, nintendo switch, игровые консоли
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