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Google заблокирует для России облачный сервис анализа больших данных

Американская компания Google объявила о скором отключении в России облачного сервиса BigQuery, который предназначен для работы с большими массивами данных. В уведомлении, которое на этой неделе стали получать пользователи платформы, сказано, что сервис перестанет работать 9 сентября. При этом другие сервисы Google, такие как Workspace и Cloud, продолжат работать в РФ.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

До появления информации о скором прекращении работы сервиса BigQuery стало известно об уходе из России сервиса контекстной рекламы Google AdSense. Платформа полностью перестанет работать в стране, а все аккаунты российских пользователей будут деактивированы. В дополнение к этому последнее время в России наблюдаются проблемы с работой видеохостинга YouTube, который часто попросту не загружается или работает значительно медленнее прежнего.

Российские власти связывают сложности в работе YouTube в стране с тем, что с 2022 года Google не обслуживает и не обновляет кеширующие серверы, расположенные на территории России. Однако появлялась и другая информация о причинах замедления сервиса. Так, депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал «деградацию» сервиса «вынужденным шагом» для «приведения в чувство» YouTube, который «считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать законодательство РФ». В это же время в Google заявили, что проблемы с YouTube в России не являются результатом каких-либо технических проблем или действий со стороны компании.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: bigquery, google, россия, big data, сервис
bigquery, google, россия, big data, сервис
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