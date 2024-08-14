Разработчики Bye Sweet Carole отложили релиз, чтобы кардинально улучшить игру — это приключенческий хоррор в стиле классических мультфильмов Disney

Разработчики из итальянской студии Little Sewing Machine, основанной автором Remothered Крисом Дэррилом (Chris Darril), объявили о переносе своего приключенческого хоррора Bye Sweet Carole.

Напомним, Bye Sweet Carole была представлена прошлой весной и до недавнего времени ожидалась к релизу на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch в 2024 году.

Как стало известно, теперь Bye Sweet Carole планируется к выходу лишь на протяжении 2025 года. Разработчики решили потратить больше времени на улучшение геймплея и художественной составляющей.

Скриншоты

В частности, на основе отзывов игроков авторы сделали Bye Sweet Carole менее тёмной (одна и та же сцена со старым и новым освещением), переделали меню и интерфейс — его актуальную версию можно увидеть на свежих скриншотах (см. выше).

Кроме того, команда занята переработкой всех анимаций в заставочных роликах для поддержания единого художественного стиля, а также старается сделать игровой процесс более напряжённым.

События Bye Sweet Carole развернутся в начале XX века. Юная Лана Бентон берётся раскрывать правду про исчезновение лучшей подруги, Кэрол Симмонс, из приюта Bunny Hall, но попадает в мир фэнтезийного королевства Королла.

Обещают «ужасающее путешествие через мрачную историю», колоритных персонажей, возможность превращаться в кролика и нарисованную от руки графику, вдохновлённую классическими мультфильмами Disney.