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«Это была мясорубка»: Saber объяснила, почему в Warhammer 40,000: Space Marine 2 кооператив только на трёх игроков

Шутер World War Z от Saber Interactive позволял крошить зомби вчетвером, а в новой игре студии — боевике Warhammer 40,000: Space Marine 2 — кооператив будет только на троих. Разработчик объяснил ограничение.

Источник изображений: Focus Entertainment

Источник изображений: Focus Entertainment

В отличие от героев World War Z, персонажи Warhammer 40,000: Space Marine 2 — не обычные люди, а генетически модифицированные космические десантники, значительно превосходящие по силе и стойкости простого человека.

«Когда читаешь про космодесантников из Ультрамаринов и Примарис, то понимаешь — это сверхлюди нереальной величины», — заявил бренд-менеджер Space Marine 2 Янн Франсуа (Yann François) в интервью PC Gamer.

Рост космодесантников достигает двух−трёх метров

Рост космодесантников достигает двух−трёх метров

По словам Франсуа, из-за почти полной неуязвимости космодесантников Saber было трудно сбалансировать кооператив так, чтобы он не превратился в лёгкую прогулку. Команда пробовала допускать к сражениям четырёх человек, но идея не сработала.

«Многие спрашивали нас, почему [кооператив] не для четырёх человек. [Разработчики] пробовали, но игра становилась слишком лёгкой… Это была мясорубка. Три — в самый раз», — объяснил Франсуа.

Трейлер боевой баржи — космической штаб-квартиры Ультрамаринов в Space Marine 2

Как подметил PC Gamer, у Saber была пара вариантов для балансировки кооператива на четверых, но делать космодесантников слабее — «ересь высшего порядка», а увеличить число врагов возможным не представляется (их в игре и так тучи).

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещанную публичную «бету» разработчики отменили (команда сосредоточена на подготовке к релизу), зато недавно представили системные требования.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, экшен
warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, экшен
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