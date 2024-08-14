«Это была мясорубка»: Saber объяснила, почему в Warhammer 40,000: Space Marine 2 кооператив только на трёх игроков

Шутер World War Z от Saber Interactive позволял крошить зомби вчетвером, а в новой игре студии — боевике Warhammer 40,000: Space Marine 2 — кооператив будет только на троих. Разработчик объяснил ограничение.

В отличие от героев World War Z, персонажи Warhammer 40,000: Space Marine 2 — не обычные люди, а генетически модифицированные космические десантники, значительно превосходящие по силе и стойкости простого человека.

«Когда читаешь про космодесантников из Ультрамаринов и Примарис, то понимаешь — это сверхлюди нереальной величины», — заявил бренд-менеджер Space Marine 2 Янн Франсуа (Yann François) в интервью PC Gamer.

По словам Франсуа, из-за почти полной неуязвимости космодесантников Saber было трудно сбалансировать кооператив так, чтобы он не превратился в лёгкую прогулку. Команда пробовала допускать к сражениям четырёх человек, но идея не сработала.

«Многие спрашивали нас, почему [кооператив] не для четырёх человек. [Разработчики] пробовали, но игра становилась слишком лёгкой… Это была мясорубка. Три — в самый раз», — объяснил Франсуа.

Как подметил PC Gamer, у Saber была пара вариантов для балансировки кооператива на четверых, но делать космодесантников слабее — «ересь высшего порядка», а увеличить число врагов возможным не представляется (их в игре и так тучи).

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещанную публичную «бету» разработчики отменили (команда сосредоточена на подготовке к релизу), зато недавно представили системные требования.