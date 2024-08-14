После замедления YouTube провайдеры зафиксировали 20%-ный скачок трафика

После замедления работы YouTube, начавшегося 8 августа и продолжающегося по сей день, российские операторы связи зафиксировали рост общего объёма трафика на 5–10 %, а в сетях региональных операторов рост составил до 20 %, пишет Forbes.

По словам президента ассоциации «Ростелесеть» Олега Грищенко, сообщившего о росте трафика в сетях российских региональных операторов за последнюю неделю на 10–20 %, в целом, уровень трафика сохранился. Просто, если раньше его часть проходила через кеширующие серверы и была во внутренней сети оператора, то теперь абоненты ищут информацию на внешних каналах связи, увеличивая закупаемый трафик.

Грищенко отметил, что у отечественных видеоплатформ, к которым стали чаще обращаться пользователи, наблюдается недостаток кеширующих серверов. «Они поставили кеш-серверы у федеральных операторов, а у региональных провайдеров кеш-серверов установлено существенно меньше», — пояснил он. По его словам, с технической точки зрения операторы готовы к подобным скачкам, но при этом растут затраты на трафик, и во сколько это обойдётся, пока неясно.

В свою очередь, президент ассоциации операторов кабельного телевидения «Макател» Алексей Амелькин сообщил со ссылкой на данные одного из участников ассоциации, что за период с 5 по 11 августа трафик вырос на 5,5 % по сравнению с неделей 22–27 июля.

По словам источника Forbes в одном из крупных региональных операторов, аномального роста общего трафика не наблюдается, хотя есть увеличение трансграничного трафика, что является результатом более активного использования VPN-сервисов. Он также сообщил, что трафик YouTube с 1 августа просел примерно в полтора-два раза, а у VK вырос на треть. «Можно наблюдать тенденцию перетока аудитории YouTube в “VK Видео”, однако только части трафика», — утверждает собеседник ресурса.

По данным VK, объём загрузок видеоконтента на сервис «VK Видео» за неделю с 5 по 11 августа вырос в 1,5 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля. При этом количество авторов контента, впервые загрузивших видео на платформу, за этот период увеличилось в 1,7 раза.