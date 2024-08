Полная свобода творчества, экспедиции и дети: анонсирован симулятор музея мечты Two Point Museum

Вслед за Two Point Hospital и Two Point Campus издательство Sega и разработчики из британской Two Point Studios отправят игроков управлять собственным музеем. Состоялся анонс Two Point Museum.

Пользователям Two Point Museum достанется роль начинающего куратора, которому нужно проектировать и улучшать музеи, чтобы их посетители получили незабываемые впечатления от выставок.

Игрокам предстоит отправлять экспертов в экспедиции за экспонатами, устраивать гостям экскурсионные туры, присматривать за персоналом, обеспечивать безопасность выставок и держать детей (это их дебют в серии) подальше от костей динозавров.

Система планировки музея предоставит «полную свободу творчества»: геймеры смогут создавать и украшать тематические зоны, красить стены, расстилать ковры, выбирать места для экспонатов и так далее.

Грамотная планировка и удачные экспонаты (у жителей округа Ту-Поинт самые разные предпочтения) помогут куратору генерировать ажиотаж (Buzz), чтобы привлечь гостей, жаждущих знаний и впечатлений.

Скриншоты

Обещают широкий выбор экспонатов — в трейлере показали древний компьютер, которому уже «года три», — полную свободу творчества и фирменный юмор. Поддержка русского языка не заявлена.

Two Point Museum создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Публичное демо привезут на выставку gamescom 2024, которая пройдёт с 21 по 25 августа в Кёльне. Там же ожидается новая демонстрация игры в партнёрстве с Xbox.