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«Порт, за который я бы заплатил»: фанат создал браузерную версию классической Diablo — она работает даже на смартфонах

Благодаря энтузиасту GalaXyHaXz в оригинальную Diablo образца 1996 года можно поиграть через веб-браузер. Энтузиаст создал данную версию на основе ранее восстановленного им исходного кода.

Источник изображения: GOG

Источник изображения: GOG

Браузерная Diablo (GitHub) создана на основе порта Devilution с открытым исходным кодом. Всем пользователям предлагается пробная (Shareware) версия, однако игру можно пройти целиком, если выбрать опцию Select MPQ и загрузить файл DIABDAT.MPQ из лицензионной копии (её можно приобрести в GOG). Позволяется даже использовать собственный файл сохранения. Прогресс хранится в кеше браузера. Версия совместима с мобильными устройствами — поддерживается сенсорное управление.

GalaXyHaXz трудился над Devilution и браузерным вариантом с 2018 года. Программист попытался точно воспроизвести исходный код Diablo и дополнения Hellfire, включая ошибки, чтобы упростить работу с игрой для других энтузиастов, в том числе выпуск обновлений и портирование на другие платформы.

«Большинство игр Blizzard поддерживают годами, но первая Diablo осталась в тени, — написал GalaXyHaXz. — Переключившись на сиквел, [Blizzard] оставила её со множеством ошибок и нераскрытым потенциалом. Последний патч выпустили ​​в 2001 году, после чего игру забросили. Я хотел решить эту проблему».

Как рассказал автор, его проект стал возможен благодаря официальной версии для PlayStation. Исходный код оригинальной игры считается утраченным, однако он поддаётся обратному инжинирингу. Некогда Blizzard North передала его не только Synergistic Software для создания упомянутого аддона, но и разработчикам PS1-порта из Climax Studios, которые допустили его утечку. В эту версию был включён файл отладки с картой всего генерируемого в ходе компиляции кода (имена файлов, функции, структуры, переменные и другое). Вдобавок в ПК-варианте скрыта особая сборка с инструментами отладки и утверждениями (asserts), содержащими дополнительную информацию о коде.

Восстановленный исходный код также обнажил проблемы разработки: по словам GalaXyHaXz, к концу производства создатели сильно торопились, из-за чего отказались от многих идей и без должного старания встроили мультиплеерные функции.

Игроки отзываются о веб-версии крайне позитивно. «Порт, за который я бы заплатил», — написал ogzerozeni в комментарии к записи инди-разработчика Шейна Линча (Shane Lynch) в соцсети X.

Новый классический контент недавно появился в четвёртой части серии. 6 августа в Diablo IV стартовал «Сезон инфернальных орд» (The Infernal Hordes). Среди прочего разработчики добавили режим «Инфернальные орды», в котором можно сразиться с пятью Падшими Консулами (The Fallen Councils) — уникальными демонами из Diablo II.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Браузерные игры, RPG, JRPG, Боевик, Моды, патчи, дополнения,
Теги: diablo, blizzard entertainment, ролевой экшен
diablo, blizzard entertainment, ролевой экшен
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