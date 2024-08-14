Copilot в Microsoft Edge научился обрабатывать PDF-файлы, и это может стать причиной утечки данных

Microsoft стремится интегрировать максимальное количество ИИ-функций в свой веб-обозреватель. Новую порцию ИИ-улучшений получил и встроенный в Microsoft Edge инструмент для чтения документов PDF. ИИ-функция, добавленная в Copilot, сканирует документ, выделяя ключевые слова и фразы, а затем предоставляет пользователю дополнительную информацию. Обработка, вероятно, производится на серверах Microsoft, что может нарушить конфиденциальность.

Новый инструмент доступен при нажатии кнопки, появившейся рядом с существующей кнопкой «Спросить Copilot» в интерфейсе PDF-ридера. Она запускает сканирование всего PDF-документа для генерации соответствующих ключевых слов и фраз. Затем пользователь может выбрать любое из них, чтобы открыть боковую панель Copilot в браузере и получить больше контекста или информации, связанной с этим ключевым словом.

Содержимое PDF-файла, вероятно, обрабатывается и анализируется серверами Microsoft, что потенциально может привести к утечке конфиденциальной информации. Скорее всего, при обработке документов также будет производиться масштабный сбор данных для улучшения модели ИИ и изучения пользовательского опыта. Стоит дважды подумать, прежде чем использовать новую функцию для обработки документов с чувствительной информацией, например, налоговых форм или финансовых договоров.

Весьма вероятно, что в ближайшее время Microsoft расширит область применения новой ИИ-функции, добавив в список обрабатываемых файлов документы Word, электронные таблицы Excel и презентации PowerPoint.

Эта функция — лишь одна из нескольких возможностей на базе ИИ, которые были добавлены в Edge. Ранее обозреватель получил функцию интеллектуального поиска, которая обнаруживает связанные совпадения и слова, что упрощает поиск информации на странице. «Генератор тем» на базе ИИ преобразует текстовые подсказки в визуальные дизайны. ИИ даже научился автоматически присваивать названия группам вкладок для эффективного просмотра.

Сейчас, если судить по предварительной сборке Canary, Microsoft работает над улучшением способности ИИ в Edge предлагать пользователю сайты для просмотра. Точная природа и функциональность этих нововведений пока не известна, но, учитывая стремление Microsoft к массированному внедрению ИИ везде, где только можно, рано или поздно они появятся.