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Создатели Bee Simulator анонсировали стелс-экшен Barkour про пса-спецагента — игру уже прозвали смесью Stray, «Джона Уика» и «Миссии невыполнима»

Разработчики Bee Simulator из польской Varsav Game Studios посредством портала IGN представили свой следующий проект — приключенческий стелс-экшен Barkour с агентом 009 в главной роли.

Источник изображений: Varsav Game Studios

Источник изображений: Varsav Game Studios

Пользователям Barkour достанется роль пса-спецагента по кличке T.H.U.N.D.E.R., которому вместе со своим ИИ-помощником A.L.F.-RED предстоит бросить вызов чудаковатым злодеям.

Четвероногий протагонист работает на секретную организацию, в которой состоят сплошь натренированные животные с одной единственной целью — спасти мир от сил зла (и озорных кошек).

События Barkour развернутся в мире, который не воспринимает себя слишком серьёзно. Каждая миссия похожа на эпизод из шпионской комедии, переполненной сюжетными поворотами, паркурными секциями и разнообразными локациями.

Несмотря на интенсивные тренировки, в глубине души T.H.U.N.D.E.R. остался простым псом, что будет проявляться даже в пылу битв. Разработчики называют героя «опасным, но бесспорно очаровательным».

Обещают смесь стелса, экшена и паркура, акробатику и молниеносные приёмы, миссии с вариативностью прохождения, гаджеты для помощи в бою, полные секретов и скрытых проходов уровни. Поддержка русского языка не заявлена.

Релиз Barkour ожидается на протяжении 2025 года в версиях для ПК (Steam) и неназванных консолей. Зрители анонсирующего трейлера сравнивают игру с другими проектами: «Смесь Stray, "Джона Уика" и "Миссии невыполнима"».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Приключение, Анонс,
Теги: barkour, varsav game studios, стелс-экшен, приключение
barkour, varsav game studios, стелс-экшен, приключение
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