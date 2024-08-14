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Steam начнёт скрывать бесполезные обзоры — Valve запустила тестирование новой системы

Как и предполагалось, вслед за недавней утечкой Valve официально представила систему определения полезности пользовательских обзоров в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Источник изображения: Atlus

Источник изображения: Atlus

Раньше обзоры сортировались по числу отметок о полезности от других игроков, но, как отмечает Valve, многие стали публиковать отзывы с ASCII-графикой, шутками, мемами и другим бесполезным для потенциальных покупателей контентом.

Valve подчеркнула, что ничего плохого в неинформативных обзорах не видит (поэтому не будет их удалять), ведь такой контент часто веселит существующих игроков, однако он не всегда помогает новым потребителям.

В связи с этим Valve вводит новую систему определения полезности отзывов при их отображении на странице товара: теперь при сортировке обзоров в магазине сперва показываются те, что лучше помогают игрокам принять решение о покупке.

Обзоры без полезной информации будут отображаться после остальных (источник изображения: Steam)

Обзоры без полезной информации будут отображаться после остальных (источник изображения: Steam)

Система включена по умолчанию (можно отключить в настройках обзоров каждой игры) и не влияет на рейтинг обзоров продукта — просто меняет порядок их отображения на странице в магазине.

При категоризации обзоров Valve применяет несколько методов, включая учёт жалоб пользователей, оценку отзывов командой модераторов Steam, а также ряд алгоритмов машинного обучения (для масштабирования принятых людьми решений).

Valve отмечает, что категоризация ещё не завершена — в настоящее время система проходит открытое тестирование. На сегодняшний день пользователи Steam опубликовали более 140 млн обзоров.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Анонс,
Теги: steam, valve
steam, valve
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